Ekonomi Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralıkta sona eriyor
OTOMOTİV

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık’ta sona eriyor

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık’ta sona eriyor

Eski teknoloji ile üretilmiş, çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt tasarrufu konusunda dezavantajlı hale dönüşen hurda araçların toplanması konusunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yıl sonunda sona eriyor.

Haber Merkezi İHA
ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Aralık 2019.
ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Aralık 2019.

Başkent’teki hurda araçları 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren toplamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde 7020-7103 sayılı Kanun çerçevesinde bugüne kadar bin 525 hurda aracı bedelsiz olarak topladı. Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla M1 ve N1 kategorisindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hurda araçları teslim eden mükellefler, yeni araç satın aldıklarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor.

  • Düzenleme, 16 yaş ve üstü araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3-10 bin TL arasında değişen oranlarda ÖTV indirimi sağlıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Aralık 2019.

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Hurda araçlar geri dönüşüme gidiyor

Vatandaşların önce notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması, motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerinin noterden belgelerini aldıktan sonra belediyenin Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde toplanan hurda araçlar, geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim ediliyor.

Hurda araçlar vatan savunmasına katkı sağlayacak
FOTOĞRAF 58
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Başta askeri kurumlar olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait ömrünü tamamlamış malzemeleri, İzmir-Aliağa, Kocaeli - Seymen ve Kırıkkale'deki hurda müdürlüklerinde toplayan MKE Hurda İşletmesi, önceliği savunma olmak üzere sanayinin ham madde ihtiyaçlarını karşılıyor.
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Teşvik ve vergi düzenlemeleriyle hurdaya ayrılan otomobillerin de geri dönüşüme tabi tutulduğu hurda müdürlüklerinde hummalı bir çalışma devam ediyor.
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AA ekibinin yerden ve drone desteğiyle havadan görüntülediği Aliağa Hurda Müdürlüğüne Türkiye'nin yaklaşık 15 ilinden her gün ortalama 15 tır ömrünü tamamlamış malzeme getiriliyor.
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Çoğunluğunu ulaşım araçlarının oluşturduğu hurdalar, kantarda tartıldıktan sonra araçların içindeki sıvıların boşaltıldığı birime yönlendiriliyor.
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Otomotiv servislerine benzeyen bu birimde benzin, yağ ve sularından arındırılan hurda araçlar, parçalandıktan sonra malzeme özelliklerine göre ayrıştırılıyor.
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Dev boyuttaki iş makinalarının otomobil, minibüs ve kamyonetleri oyuncak gibi kaldırıp parçalara ayırdığı bölüm ise renkli görüntülere sahne oluyor.
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Zorlu bir çalışma sonucu türlerine göre ayrıştırılan hurdaların içindeki pirinç, bakır, demir ve çelik malzemeler, MKE'nin Ağır Silah ve Çelik Fabrikası ile Pirinç Fabrikası'na gönderiliyor.
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Savunma sanayisinin yanında İzmir'de kurulu demir çelik fabrikalarına da gönderilen hurdalar, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
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MKE Hurda İşletmesi Müdür Yardımcısı Fehmi Çınar, sanayide hızlı bir gelişim kaydeden Türkiye'nin ham madde için gereksinim duyduğu hurdanın üçte ikisini ithal ettiğini belirterek, hurda malzemelerin bu açıdan stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.
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Geçen yıl hurda müdürlüklerinde yaklaşık 300 bin ton ömrünü tamamlamış malzemeyi işlediklerini söyleyen Çınar, Savunma sanayimiz hızla yerlileşiyor, savunma sanayine yönelik üretimlerimiz artıyor. dedi.
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Çınar, sözlerine, Burada MKE, barışta cephe hizmeti veriyor. Birinci önceliğimiz, geri dönüşümle elde edilen bu malzemelerle Kırıkkale'deki MKE Pirinç Fabrikası ve Fırtına obüslerinin namlularının da yapıldığı Ağır Silah ve Çelik Fabrikamızın ham madde ihtiyacını karşılamak. Buradan gönderilen hurdalar, vatan savunması için silah, kurşun, mühimmat ve diğer savunma sistemlerinin üretiminde kullanılıyor. ifadelerini ekledi.
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Hurdaya ayrılarak MKE'ye gelen her otomobilin ülke savunmasına katkı sağladığını vurgulayan Çınar, başta askeri kurumlar olmak üzere kamu kurumlarının hurdalarını aldıklarını, son yıllarda ise hurda araç teşvik ve destekleriyle iş hacimlerinin arttığını dile getirdi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliğleriyle 2008-2013 döneminde 119 bin aracın teslim alınarak 536 bin ton hurdanın geri dönüşüme tabi tutulduğunu anlatan Çınar, 20 yaş ve üstü araçlara getirilen vergi borçları ve idari para cezalarının silinmesiyle ilgili düzenleme sonrasında da bin 300'e yakın aracın teslim alındığını, 3 bin 600 ton hurda malzemenin elde edildiğini söyledi.
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Bu kapsamda araç alımlarının devam ettiğini, aralık ayı sonuna kadar rakamların artmasını beklediklerini dile getiren Çınar, 2018 programında 400 bin tonluk bir hurda tedariği hedefleniyor ancak ilgili komisyonlarda görüşmeleri devam eden 2002 model ve altındaki araçlara verilmesi planlanan ÖTV teşviğinin de savunma sanayisine önemli bir katkı sunmasını bekliyoruz. şeklinde konuştu.
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Cümlelerine, Bu teşvik kapsamında 6 milyona yakın araçtan yüzde 10'unun değerlendirildiğini düşünürsek 600 bin araç demektir. Bu da savunma sanayimiz için oldukça iyi bir girdi sağlar. diyerek devam etti.
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Fehmi Çınar, 20 yaş ve üzeri araçlara ilişkin düzenleme kapsamındaki alımlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği 1. sınıf demir çelik fiyatı üzerinden ödeme yapıldığını, yeni düzenlemelerle ilgili tarifenin Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrası belli olacağını da sözlerine ekledi.
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Hurda araçlar vatan savunmasına katkı sağlayacak
Ülke genelindeki 3 hurda müdürlüğüyle yıllık yaklaşık 300 bin ton ömrünü tamamlamış malzemeyi savunma sanayisine girdi olarak geri kazandıran Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi, hurda otomobillere yönelik yeni teşvik düzenlemesine hazırlanıyor.


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