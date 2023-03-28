HÜRJET ilk testi tamamladı

Milli Muharip Uçak (MMU) çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uçak olacak. Madem böyle bir uçak yaptınız harekat alanında ihtiyaç olması durumunda silahlandırılarak kullanılması için deneme yapmakta fayda var. Çeşitli kullanım alanları açısından MMU başka, HÜRJET başka. En önemlisi ilk jet eğitim uçağı tecrübemiz HÜRJET ile oldu.