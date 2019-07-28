Ekonomi Hüseyinbey ve Çelikoğlu Denizliye uyum sağladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Hüseyinbey' ve 'Çelikoğlu' Denizli'ye uyum sağladı

Denizli'de, deneme üretimine başlanan "Çelikoğlu" ve "Hüseyinbey" haşhaş çeşitlerinde diğer çeşitlere oranla verim yönünden yüzde 50 artış elde edildi.

Haber Merkezi AA
Bu yıl yaklaşık 20 bin ton civarında haşhaş üretimi hedefleniyor.
Bu yıl yaklaşık 20 bin ton civarında haşhaş üretimi hedefleniyor.

Kapsülünün ihtiva ettiği morfinin tıbbi ve bilimsel amaçlı kullanımı yönünden önemli bir endüstriyel ürün olan haşhaş, çeşitli ülkelerde Birleşmiş Milletler denetiminde belirli kota dahilinde üretiliyor.

Tohumu gıdada kullanılan haşhaşın, Türkiye'de de ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrollü ekimine izin veriliyor.

Tıpta kullanımının yanı sıra sofraları da süsleyen haşhaş, kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Baklan ilçesindeki deneme tarlasında ekimi yapılan çeşitlerde, tohum verimliliği ve morfin bakımından diğerlerine göre yüzde 50 artış olduğu görüldü.

Yüzde 50 verim artışı elde edildi

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "Çelikoğlu" ve "Hüseyinbey" adlı haşhaş çeşitlerinin Denizli'ye adaptasyonunun tespiti amacıyla deneme üretimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Necdet Demir, yaptığı açıklamada, kentin, haşhaş üretimi bakımından önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

AA
Şehirde geçen yıl 74 bin 500 dekarda yaklaşık 12 bin 500 ton haşhaş üretildiğini hatırlatan Demir, ekim alanının 2019 yılında 112 bin 500 dekara çıktığını belirtti.

20 bin ton üretim hedefi

Bu yıl yaklaşık 20 bin ton civarında haşhaş üretimi hedeflediklerine işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Haşhaşın kabuğu TMO tarafından alınıyor, içi ve taneleri ise çiftçi tarafından özel sektöre satılıyor. TMO, haşhaşın kabuğundaki morfin oranına bakıyor. Çiftçilerimiz ise hem kabuğunun büyük olmasını hem de içinin dolu olmasını istiyor. Yerli tohumda morfin oranı düşük olduğu için yeni çeşitler geliştirilmeye başlandı. Çelikoğlu ve Hüseyinbey çeşitlerinin bölgeye adaptasyonunu görmek için deneme ekimi gerçekleştirdik. Yeni çeşitlerimizin hem morfin oranı hem de iç randımanı diğerlerine göre yüzde 50 daha yüksek."

REKLAM

"Yeni çeşitler yağmura ve kuraklığa daha dayanıklı"

Demir, bu ürünlerin önümüzdeki yıllarda bölgede hakim ürün olacağına inandıklarını vurguladı.

Haşhaşta iklim faktörünün de çok önemli olduğuna dikkati çeken Demir, "Yeni geliştirilen çeşitler yağmura ve kuraklığa daha dayanıklı. Yeni çeşitlerin dekar başı 130-150 kilogram verim aldık. Bu rakam yerel çeşitlerde 50-60 civarında." diye konuştu.

Baklan ilçesinde haşhaş üretimi yapan Ali Yılmaz da "Çiftçilerimize haşhaşa ağırlık vermesini tavsiye ediyorum. Ürünün serbest piyasada TMO gibi birçok alım yeri var. Önceki yıllara göre piyasa değeri de yüksek. Yeni çeşitlerin verimi de çok iyi." ifadelerini kullandı.

Haşhaş üretiminde süreç

Haşhaş ekilecek ve kapsül üretilecek yerler ülkenin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her yıl tespit ediliyor.

AA
Haşhaş ekimi yapmak isteyenlerin ise TMO'dan izin belgesi alması gerekiyor.

TMO, ihtiyaca göre haşhaş ekimi için izin belgesi düzenliyor. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olduğu gibi başkalarına da devredilemiyor.

Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
EKONOMİ
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor

Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor
EKONOMİ
Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor

Beyaz eşyayı yurt dışı sırtladı
EKONOMİ
Beyaz eşyayı yurt dışı sırtladı
İdlibe hava saldırıları durmuyor

İdlib'e hava saldırıları durmuyor

​Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Sudanda 3 Haziran olayların bilançosu

Sudan'da 3 Haziran olayların bilançosu

AGK kararıyla internete erişim, bir aydan uzun süre engellenmişti.
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

​Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
'Atom'<br> göreve başlıyor

'Atom'
göreve başlıyor

​4 kilometre etkili menzile sahip.
Tutuklandı

Tutuklandı

​Genç kıza saldırı anı kameralar tarafından görüntülenmişti.
Yoğun bakıma alındı

Yoğun bakıma alındı

Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Sıra dışı bir durum

Sıra dışı bir durum

​Van'da yürütülen bir kazı çalışmasında bulundu.

Geldikleri yere geri dönmeleri şart

Geldikleri yere geri dönmeleri şart

​Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı.
Taktik koşusu <br>altın getirdi

Taktik koşusu
altın getirdi

​Son düzlükte yaptığı atakla zaferi elde etti.
81 ilde <br>eş zamanlı uygulama

81 ilde
eş zamanlı uygulama

41 bin 270 personel katıldı, 11 bin ev kontrol edildi.
Bugün <br>trafiğe açılıyor

Bugün
trafiğe açılıyor

Bakan, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriyeli misafire<br>bakış değişmedi

Suriyeli misafire
bakış değişmedi

​​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Federasyon anayasası!

Federasyon anayasası!

​CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı FETÖ ve PKK için kolları sıvadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.