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Ekonomi İBBden bayram kararı 3 gün boyunca ücretsiz olacak
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayramda İSPARK'a ait tüm otoparklar ücretsiz olacak

İBB'den bayram kararı: 3 gün boyunca ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi bir dizi karar aldı. İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz hizmet verecekken bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparkları da ücretsiz olacak.

Haber Merkezi DHA
İSPARK
İSPARK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi bazı önlemler ve kararlar aldı.

ULAŞIM BEDAVA

İBB meclisinde kabul edilen teklif sonrası bayramda ulaşım ücretsiz olmuştu. İETT bayramda 4 bin 524 araç ile 42 bin 62 sefer düzenleyecek. İSKİ bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapmayacak.

İSPARK ÜCRETSİZ OLACAK

Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Zabıta ise her gün ortalama 500 personel ile denetimler yapacak. Bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak.

MÜZELER BAYRAM BOYUNCA AÇIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Miniatürk bayram boyunca 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

HİÇ KAPANMAYAN 4 KÜTÜPHANE BAYRAMDA DA AÇIK KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim'deki Atatürk Kitaplığı, Fatih'teki Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Başakşehir'deki Rasim Özdenören Kütüphanesi ile Kartal'daki Muallim Cevdet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

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