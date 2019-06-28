Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi İhracat basamaklarını hızla çıkıyor
İŞ DÜNYASI

İhracat basamaklarını hızla çıkıyor

Desa Deri’nin ihracat firması Adesa Mağazacılık, büyük bir başarıya imza attı. Deri sektöründe faaliyet gösteren firmaların dış ticaret şirketleri aracılığıyla ihracata yöneldiği bir dönemde, Adesa Mağazacılık sadece Desa Deri bünyesindeki tesislerin ürettiği ürünleri ihraç ederek sektöründe ilk üç ihracatçı firma arasına girdi. Adesa Mağazacılık, Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı deri saraciye ihracatının yüzde 76’sını da tek başına gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adesa Mağazacılık
Adesa Mağazacılık

Deri sektörünün lider oyuncularından Desa Deri San. ve Tic. AŞ, ihracatta da önemli bir başarıya imza attı. Desa Deri’nin ürünlerinin tüm dünyaya ihracatını gerçekleştiren Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. Tic. AŞ, 33 milyon 362 bin dolarlık satış ile deri sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk üç firma arasına girdi.

Üstelik Adesa Mağazacılık diğer dış ticaret sermaye şirketlerinin aksine, birçok üreticinin değil, sadece Desa Deri San ve Tic AŞ’ye ait üretim tesislerinde üretilen ürünlerin ihracatını yaparak ile bu başarıyı yakaladı.

  • Desa Deri, 47 yıldan beri Türkiye deri sektörüne öncülük ederken, Adesa Mağazacılık vasıtasıyla kendi tasarım ve üretimi olan ürünlerle dünya modasına da yön veriyor. Adesa Mağazacılık deri sektörünün kalbinin attığı İtalya’ya, Türkiye’nin yaptığı deri saraciye ihracatının yüzde 76’sını tek başına gerçekleştiriyor.

Adesa Mağazacılık, Desa Deri ürünlerini 25 ülkede 180 satış noktasında tüketici ile buluşturuyor. Uluslararası tasarım ekibi tarafından oluşturulan koleksiyonları Milano, Paris gibi saygın moda haftalarında sergilenerek büyük beğeni gören Desa, aynı zamanda dünyanın birçok lüks markasıyla yıllardan beri süregelen işbirliklerine de hız kesmeden devam ediyor.

Ar-Ge yatırımında 143’üncü sırada

Tüm iş süreçlerini kendi ekip ve tesisleriyle yöneten tek Türk firması olan Desa Deri; tasarım, yenilik ve inovasyon konularına da özel önem veriyor. Desa Deri, Ar-Ge’ye yaptığı yatırımla Türkiye’deki dev sanayi firmaları ile yarışıyor. Bir önceki yıla göre yüzde 27 artış sağlayarak 2018 yılında 2.3 milyon liralık Ar-Ge yatırımına imza atan Desa Deri, bu yatırımla Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan firmalar arasında 143’üncü sıraya yerleşti.

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Türk halkına kendi tasarım ve üretimi olan ürünler ile dünya moda trendlerini sunan Desa Deri San. Ve Tic. AŞ, ve bunları dünyanın dört bir yanına ulaştıran Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San Tic AŞ bundan sonra da aynı vizyon ve çalışma prensipleri ile hizmet vermeye devam etmeyi planlıyor.

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