​İhracat birlik başkanlarından işletmelere tavsiye: Siparişler için kapasite artıralım

Üretim gücü ve hızlı teslimatı ile ön plana çıkan Türkiye, Kovid-19 salgını ile değişen ticaret ikliminde aldığı siparişlere yetişmek için yeni yatırımlara yönelmesi gerekiyor. İhracatçı birlik başkanları, Türkiye’ye yönelen siparişlerin kalıcı hale gelmesi için işletmelere yeni yatırım tavsiyesinde bulunuyor.

Ekonomi Ticaret Derneği’nin (ETD) 6. sezon toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat rakamlarımız herkese umut veriyor. 14 yıl 100 milyar dolar ihracat için çalıştık şimdi ise, 250 milyar dolar için çalışacağız. Her ay bin 500 yeni ihracatçı katılıyor” dedi.

YENİ YATIRIMLARLA KAPASİTEYİ ARTTIRIN

Türkiye’nin özellikle batıdan gelen yoğun bir taleple karşı karşıya olduğunu belirten İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, “Ayakkabı sektöründe 6-8 ay doluluk var. Ayakkabı sektöründe geçtiğimiz yıllarda bazı firmalar iflas etmişti. Şu anda dolu dolu gidiyorlar. Bunların kalıcı hale gelmesi için de yatırımın ve kapasitenin artırılması gerekiyor. Diğer sektörler de yoğunluk var” dedi. Şenocak, sürdürülebilirlik, çevre, enerji verimliliği ve karbon ayak izi gibi konuların önümüzdeki yıllarda en çok sorunla karşılaşılacak alanlardan biri olduğunu vurguladı. Şenocak, “İşletmelerin bunlara uygun hale getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması lazım” dedi.

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İSTİHDAM DOSTU BİR SEKTÖRÜZ

Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ise Türk mobilya sektörünün 200 ülkeye ürün sattığını söyledi.

Güleç, “ABD’ye ihracatımız yüzde 50 arttı. Avrupa’ya da ihracat arttı. İtalya’ya ve Çin’e, Afrika’ya da mal satıyoruz. Bütün imalat sektörünün müşterisiyiz. İstihdam dostu bir sektörüz. Tasarım ve inovasyonla katma değer oluşturabiliyoruz. Gelişmiş ülkeler bu sektörü bırakmak istemiyor. Üretimde 12’inci sıradayız. İhracatta 8’inci sıradayız. Mobilya ihracatçısı olarak Türkiye’nin akıncı görevi gören ihracatçısıyız. Bu yıl ihracatımız 4,2 milyar dolar olacak” dedi.

ÖLÇEK SORUNUNU AŞMAMIZ LAZIM

Sektörün çok başarılı bir şekilde ihracata yönelmeye devam ettiğine dikkat çeken Güleç, “Üretimin alt yapısını geliştiriyoruz. Özellikle istediğimiz ülkeler de ABD ve Avrupa pazarından pay almaya başladık. Öncelikle ölçek sorunumuzu iyileştirmemiz lazım. Kapasitelerimizi artırmamız lazım. Daha çok verimliliğe ve tasarıma önem vermemiz lazım. İş ortaklarımız özellikle yan sanayiye sesleniyoruz. Şu an Türkiye’nin mobilya sektörü bütün imalat sektörünün müşterisi” ifadelerini kullandı.

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AZ MALI ÇOK FİYATA SATMAKTAN VAZGEÇELİM

Mobilya sektörüne ürün veren tedarikçilere Türkiye’ye katma değer sağlayacak yatırımlara yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Güleç, şunları kaydetti: “Biz Türkiye mobilyası olarak dünyanın her yerinde aranan olduk. Ama hammaddelerimizin, yarı mamullerimizin yan sanayimizin daha çok işine odaklanması lazım. Sanayi kapasitelerini artırması lazım. Az malı çok fiyata satma anlayışından vazgeçmeleri lazım.”

Yurt dışına yatırım yapıyoruz

Ekonomi Ticaret Derneği Başkanı Turgut Şimşek ise “Ülkemizi dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline getirmek adına çok çalışmalıyız. 2017 yılında 30 iş insanının ilk toplantısı ile başlayan patronlar platformu serüvenimiz yaklaşık 5 yıllık kısa bir sürede ciddi ivme kazanmıştır” dedi. Üyelerinin katılımı ile Tanzanya’da bir fon şirketi oluşturduklarını belirten Şimşek, yaklaşık bir buçuk yıl önce Türk firmalarının faaliyet gösterdiği 500 metrekarelik bir mağaza açtıklarını belirtti. Şimşek, “Fransa’da üyelerimizin ürünlerin satıldığı bir mağazaya ortak olduk” dedi.

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