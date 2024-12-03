İhracat kasımda yüzde 3,1 azaldı

Ticaret Bakanlığı Kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalışla 22 milyar 291 milyon dolar oldu, ithalatı ise yüzde 2,4 artarak 29 milyar 654 milyon dolara çıktı.İhracat rakamlarını Ankara'da düzenlenen toplantıda değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İhracatta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında sınırlı bir azalış gerçekleşti. Genel ve 11 aylık toplamda mal ihracatımızdaki artış süreci devam etmektedir. Bu azalışa rağmen Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci kasım ihracatını gerçekleştirdik. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmayı, cari açığı sürdürülebilir şekilde azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.





SINIRLI AZALIŞIN 3 NEDENİ

Geçen yıl 23 milyar dolar olan ihracat rakamına göre sınırlı bir azalış olduğunu söyleyen Bolat, bunun nedenlerini “Kasım ayı ihracatımızdaki bu çok sınırlı azalmanın ana nedenlerini 3 temel başlık altında toplayabiliriz. Birincisi kasım ayında da enerji ve altın ihracatımızdaki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. İkincisi avro/dolar paritesindeki düşüş de ihracatımızı aşağı yönlü baskılayan bir unsurdur. Üçüncüsü ise Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemine (NCTS Faz-5) Geçiş Süreci AB standartlarında yeni bir sisteme geçtik bu sisteme alışmamız 1-2 gün sürdü. Ardından bu sistemi de normal hızına getirerek yavaşlamayı azalttık ancak ihracatımızı etkiledi” olarak açıkladı.





11 AYDA 238,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bu yılın ilk 11 ayında mal ihracatının yüzde 2,5 artışla 238,5 milyar dolar olduğunun altını çizen Bolat, şunları kaydetti: “Mal ihracatında net 5,8 milyar dolar artış sağlandı. Ocak-kasım döneminde ithalatımız yüzde 6,4 azalışla 311,7 milyar dolara geriledi, 21,2 milyar dolar azaldı. İhracattaki artış, ithalattaki azalışla dış ticaret sektörü olarak Türkiye'nin yüzde 3,2'lik 9 aylık büyüme oranına net 2,2 puan katkı yapmış olduk. Son bir yılda mal ithalatı 24,8 milyar dolar geriledi. Bunun anlamı, dış ticaret açığımız son bir yılda yaklaşık yüzde 30,6 azaldı ve 79,3 milyar dolara geriledi."





CARİ İŞLEMLER FAZLA VERECEK

Geçen yıl hizmetler ihracatının 106 milyar dolarla rekor kırdığını anımsatan Bolat, bu yıl 110 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğine dikkat çekti. Bolat, şu bilgileri verdi: "11 aylık hizmetler ihracatımız yaklaşık yüzde 7 artışla 104,6 milyar dolara ulaşacak. Yıllıklandırılmış bazda kasım itibarıyla 112,8 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz."





120 ÜLKEYE IHRACAT ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin kasımda 43 ülkeye ihracatının yüzde 50’den fazla arttığını belirterek, "96 ülkede yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydettik. Genel tabloda ise 120 ülkeye ihracatımızı artırdık. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandı” dedi.





OTOMOTIV YINE ZIRVEDE

hracatı artan ürünlerden otomotiv sektörünün 2,3 milyar dolar artışla ilk sırada yer aldığını belirten Bolat, “Bu sektörü 1,1 milyar dolar artışla çelik, 719 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 511 milyon dolarla elektrik ve elektronik ve 500 milyon dolarla kimyevi maddeler izliyor. En fazla azalış gösteren 5 sektör ise şöyle; 719 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 638 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 558 milyon dolarla mücevher ve altın, 187 milyon dolarla çimento, cam ve seramik ve 137 milyon dolarla deri mamulleri oldu” şeklinde konuştu.



