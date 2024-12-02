Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı konferans salonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon kapsamında yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmayı, cari açığı sürdürülebilir şekilde azaltmayı hedeflediklerini aktaran Bolat, bu doğrultuda dengeli ekonomik büyüme ve refah artışı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.





Bakan Bolat: Kasım ayı ihracatımız 22,3 milyar dolar oldu Ekonomi / Türkiye Ekonomisi





Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün bir taraftan ekonomik büyümeye katkı verdiğini, diğer taraftan makro-finansal riskleri azaltarak enflasyonun düşürülmesi sürecini başarıyla desteklediğini bildirdi.

Bu yılın 11 ayında mal ve hizmetler ihracatında artış ve ithalatta azalış olduğuna işaret eden Bolat, böylece dış ticaret ve cari işlemler açığının hızla azaltılması başarısına zorlu dünya ekonomik şartlar altında ulaştıklarını belirtti.

Bolat, zorlu küresel konjonktüre rağmen Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ettiğini söyledi.

"Genel ve 11 aylık toplamda mal ihracatımızdaki artış süreci devam etmektedir"

Bu yılın 9 ayında milli gelirin yüzde 3,2 büyüme kaydettiğini belirten Bolat, "Buradan çıkan sonuç şudur: Tam 17 çeyrektir, yani 4 yıldan fazla bir süredir kesintisiz büyüme kaydetme başarımız vardır." dedi.

Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin de bilgi vererek, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında sınırlı bir azalışla 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl 23 milyar dolarlık yüksek baz etkisi olan ihracat rakamına göre sınırlı bir azalış söz konusudur. Genel ve 11 aylık toplamda mal ihracatımızdaki artış süreci devam etmektedir." diye konuştu.

İhracattaki sınırlı azalışın nedenlerini de değerlendiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, enerji ürünleri ve altın ihracatındaki düşüş. Eylül, ekim ve kasım aylarında brent ve ham petrol fiyatlarının geçen yılki ortalamaların oldukça altında gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yıl kasımda brent petrol ortalaması 73 dolardı, geçen yıl 83 dolardı. Aşağı yukarı yüzde 13'lük düşüş söz konusu. Bu, ithalatımız için iyi çünkü biz petrol ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 85'ini ithalat yoluyla karşılayan bir ülkeyiz ancak aynı zamanda petrol işleyerek satan bir ülkeyiz. Bu noktada petrol fiyatının düşmesi bizim enerji ihracatımızın da son 3 aydır azalmasını beraberinde getirdi. Türkiye'nin ikinci büyük rafinerisinin yaklaşık 2,5 ay bakımda olması da bu 3 ayda yaklaşık 500 milyon dolar bir kayıp verdi."

Bolat, altın ihracatındaki dalgalanmalar ile avro ve dolar paritesindeki gerilemelerin de ihracat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

"Yılın 11 ayında ithalatımız yüzde 6,4 azalışla 311,7 milyar dolara geriledi"

Kasımda ithalatın yüzde 2,4'lük sınırlı bir artışla 29,6 milyar dolar olduğunu bildiren Bolat, bunun da altın, enerji ve demir-çelik ürünleri ithalatından kaynaklandığını aktardı.

Bolat, ocak-kasım döneminde ihracat rakamlarına ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

"Bu yılın 11 ayında mal ihracatımız yüzde 2,5 artışla 238,5 milyar dolar oldu, mal ihracatında net 5,8 milyar dolar artış sağlandı. Ocak-kasım döneminde ithalatımız yüzde 6,4 azalışla 311,7 milyar dolara geriledi, 21,2 milyar dolar azaldı. İşte ihracattaki artış, ithalattaki azalışla dış ticaret sektörü olarak Türkiye'nin yüzde 3,2'lik 9 aylık büyüme oranına net 2,2 puan katkı yapmış olduk."



