Bakan Bolat ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: Ekonomi programının meyvelerini alıyoruz

"Ekim itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre 7,7 milyar dolar artarak 262,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ekim ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre sabit kalarak 29,4 milyar dolar, yılın 10 ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 düşerek 282 milyar dolar oldu