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Ekonomi

İhracata lojistik ağ

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların satışlarını iyileştirmek için başlattığı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) projesinde depo yerleri belirlendi. Buna göre; Avrupa’da 4, ABD’de 2 tane olmak üzere 6 YLDA’ya onay verildi. ABD’nin dört bir yanında cep depolar oluşturulması planlanıyor. Avrupa’daki merkezler ise şimdilik Almanya ve İtalya’da olacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 02:18 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin 400 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda hazırladığı projelerden biri olan Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağları’nda (YLDA) ilk adımlar atılıyor. Daha önce 6 YLDA’ya onay verilirken bu dağıtım ağlarının kurulacağı yerler de belirlendi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulacak 2 merkezden biri olan Chicago merkezli YLDA’nın Los Angeles, Houston ve Memphis’te cep depoları olacak. Amerika’da kurulacak 2’nci YLDA ise New Jersey merkezli YLDA’nın ise Philadelphia, New Jersey, Miami ve Dallas’ta cep depoları bulunacak.

LOJİSTİĞE BY-PASS

Avrupa’da Almanya ve İtalya merkezli YLDA depoları kurulacak ve bunların ise İspanya, İngiltere, Hollanda ve kuzey kesimler olmak üzere birçok farklı ülkede cep depoları olacak.

Maliyet ve süre bakımından ise yüzde 20’ye varan tasarruflar YLDA’lar sayesinde gerçekleşecek. Tıkanan yolları ve ürünlerin indirilmesi gereken limanları sürekli kontrol ederek işlemleri hızlandıracak YLDA’lar ile Türk ürünlerinin Avrupa’da satışı hızlanırken depolanma sorunu da ortadan kalkacak. Böylece kapanan yollara YLDA’lar ile By-pass yapılmış olacak.

MADE IN TÜRKİYE ŞARTI GETİRİLDİ

Türkiye’den ihraç edilen ve YLDA’lar yoluyla ulaşacağı yere giden ürünlerde 'Made in Türkiye' şartı aranacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ürünler Türkiye’de üretilmiş ya da Türkiye’de katma değerli ürün haline getirilmiş ürünler olmak zorunda. Sadece Türk şirketlerinin açabileceği bu depoların içlerinin en az yüzde 51’i sürekli olarak Türk ürünleriyle doldurulmak zorunda olacak. Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler pazarlarda stok sorunu yaşamayacak.

Depolama alanları 80 bin metrekareyi bulacak

Türkiye tarafından belirlenen şartlara göre YLDA’ların en az 5 bin metrekare olması ve en az 50 tTIR parkının olması gerekiyor. Kurulacak YLDA’ların çok daha büyük metrekarelere çıkacağı öngörülüyor. Depolar, 5 binden 80 bin metrekareye kadar ulaşabilecek.

2 YLDA hazırlık aşamasında

Avrupa ve ABD olmak üzere iki coğrafyaya hakim olunmasını sağlayacak YLDA’lar için yeni çalışmalar da yapılıyor. 2 YLDA için başvuru yapılmış olup gerekli tahkikatın ardından onay verilmesi de bekleniyor. Özellikle kurulması planlanan iki dağıtım ağı için Orta Asya ve Afrika gündeme getirilmiş durumda.




#İhracat
#Ticaret
#Ekonomi
44 dakika önce
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