İhracata özel akademi

Ticaret Bakanlığı ihracatta yeni rekorlar kırmak için ihracat ordusunu bilinçlendirecek. İhracata hevesli ve potansiyeli olup yurt dışında ürünlerini satmak isteyen üreticiler için ‘ihracat akademisi’ açılacak. İhracatın tabana yayılması amacıyla başlatılan program ile birlikte kadın ve genç girişimcilerin ihracata katılımı teşvik edilecek, devletin ihracatçıya ve üreticiye sunduğu destekler anlatılacak ve akademi sayesinde Türkiye’deki KOBİ’lerin potansiyelleri ortaya çıkarılacak.

KOBİ'LERE ÖZEL ÖNEM VERİLECEK

KOBİ’lere verilecek eğitimler arasında KOBİ ve kümelenme desteklerinden faydalanma şartları, tanıtım ve fuar destekleri, markalaşma ve tasarım, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon vergisi, ihracatta gümrük mevzuatı, e-ihracat destekleri, uluslararası ticarette karşılaşılabilecek sorunlar ve dış ticaret istihbarat eğitimleri bulunuyor.

PAZARA GÖRE EĞİTİM İMKANI

İhracatçılara özel akademi, kapıları 2024 yılı bitmeden ihracatla tanışmak isteyenlere açılacak. Akademi sayesinde hem farklı işleri yapan firmalar birbirleri ile tanışarak işlerini geliştirebilecek hem de uzmanlar ve sektör temsilcileri tarafından yüz yüze eğitimler alabilecek. Ayrıca ihracat yapmaya hevesli KOBİ’lerin girmek istediği pazarlara yönelik eğitimler verilecek ve hangi pazarda ürettiği ürünün tüketileceği ve hızlı satılacağı hakkında bilgilendirilecek. Böylece ihracatçılar girdikleri veya girmek istedikleri pazarın dinamiklerini o pazarda uzman kişilerden öğrenebilecek.







