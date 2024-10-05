İhracatçıya yapay zekâ kılavuzu

Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Diijital CEO ve Liderler Zirvesi’nin açılışını Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı. İzmir’de yapılan bu yıl ki zirve, ‘Metal Collar (AI) – Metal Yaka (YZ)’ konseptiyle düzenleniyor. Etkinliğin açılışına online katılan Ömer Bolat, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yapay zekâ çağına yerli teknolojilerle yoğun mesai ile hazırlandığını söyledi.





GÜMRÜKLERİ 'MUHAFIZ' KORUYACAK

Bakan Bolat, tarama sistemlerinden alınan görüntülerin yapay zekâ yöntemleri ile anlamlandırılarak, imaj analizinde etkinliğin artırılması için bir ‘Yapay Zekâ Modeli’ geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Bu modelin ilk adımlarını gümrüklerde attıklarını açıklayan Ömer Bolat, “Gümrük sahalarından geçen eşyaya ilişkin muhtemel uyumsuzluklar veya taşıt hareketlerindeki anomalilerin MUHAFIZ adı verilen bir yapay zekâ yazılımı ile tespit ediyoruz. Ayrıca, gümrük kontrollerinde etkinliği artırarak, zamandan tasarruf sağlayan araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesine imkân veren MİLTAR ekosisteminde de yapay zekayı devre aldık” diye konuştu.





YENİ ASİSTAN AKILLI İHRACAT ROBOTU

Bakan Bolat, aynı zamanda ihracatçılar için yapay zekâ destekli asistan geliştirildiğini belirtti. Bu amaçla geliştirilen yapay zekâ destekli Kolay İhracat Platformu (KİP) hakkında Bolat, şu bilgileri verdi: "Söz konusu teknoloji, ihracatçıların ürününü nereye ihraç edeceği, hangi ürünü ihraç edeceği gibi sorulara makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak çözümler sunuyor. Platformun en büyük yeniliklerden biri makine öğrenmesi algoritmaları ile hedef pazar önerisi yapan ‘Akıllı İhracat Robotu’dur." Bolat, “Bunun yanında ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleş-tirilmesi amacıyla MERSİS faaliyete alındı" dedi.





500'DEN FAZLA YÖNETİCİ BİR ARADA

Vizyon 100 Organizasyon Kurulu Başkanı Berkay Güner ise; zirvenin bu yılki konseptinin ise Metal Yaka yani yapay zeka ile desteklenmiş robotlar olduğunu belirterek, “Zirvemizde Özel sektör bazında Türkiye GSYH’nin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan firmalardan 500’ü aşkın yöneticinin yer alıyor” dedi. Son 2 yıldır zirveyi global bir etkinliğine dönüştürmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Güner, şunları söyledi: “Zirve sonrasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri ile beraber ‘Strateji Belgesi’ yayınlayacağız ve bunu bütün dünyaya sunacağız.”



