​İhracatın haritası genişliyor

Salgın sürecinde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla beraber e-ticaret alanına yoğunlaşan KOBİ’lerin satış ağı Türkiye sınırlarını aşarken, e-ihracat alanında atılan adımlar işletmelerin ihracattaki ağırlığını artırdı. Normalleşme süreciyle birlikte çoğu firma hem e-ticaret kanalları üzerinden hem de fiziksel olarak satışlarını gerçekleştirmeye başladı. KOSGEB ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan desteklerle hem e-ticaret hem de AR-GE gibi pek çok alanda KOBİ’ler kısa sürede kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Son olarak devreye alınan 2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) ihracatın menzilini artırmayı hedefliyor.

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YENİ PAZARLAR KOBİ’LERİ BEKLİYOR

OVP ile birlikte başta e-ihracat olmak üzere hizmet ihracatına yönelik desteklerin etkinleştirilerek yeni destek mekanizmalarının da geliştirilmesi planlanıyor. Aynı zamanda mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik “Uzak Ülkeler Stratejisi” belirlendi. Bu sayede ihracat kabiliyetlerini geliştiren firmalar için yeni pazarlarda birçok fırsatın ortaya çıkması bekleniyor. Yine ihracatın yükselişine olumlu katkı sunacak pek çok adım OVP vizyonu içerisinde uygulanacak. Yurt dışı lojistik merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

YENİDEN ASYA STRATEJİSİ

Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkiler, “girişimci ve insani dış politika” çerçevesinde derinleştirilip çeşitlendirilecek. Afrika ve Latin Amerika’ya yönelik ortaklık ve açılım politikaları ile “Yeniden Asya” girişimi somut hedefler doğrultusunda hayata geçirilmeye devam edilecek. Programa göre, başta Gümrük Birliği olmak üzere mevcut tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ticaretini ve dijital ticareti de kapsayacak şekilde güncellenecek ve kapsamı genişletilecek.

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OVP programı kapsamında ayrıca KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasiteleri geliştirilecek. İşletmelerin verimlilikleri artırılacak, bölgesinde veya sektöründe rekabetçi olan ve hızlı büyüyen KOBİ’lerin kurumsal gelişim projeleri önceliklendirilecek, salgın sonrası döneme uyumlarını hızlandırmak için KOBİ’lerin dijital dönüşüm projeleri desteklenecek. Türk Eximbank fonlama imkânları, başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların ihracat finansmanı ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak. Bu amaca uygun olarak Türk Eximbank, yeniden yapılandırılacak.

GİRİŞİMCİLERE ÖZEL DESTEK PROGRAMI

OVP kapsamında KOBİ’lerin, kadın ve genç girişimcilerin ihracatını artırmaya yönelik özel programlar uygulanacak. İhracat yükünün daha hızlı ve kaliteli lojistik sunumuyla hedef pazarlara ulaştırılması için ihracat odaklı izinli gönderici sistemi yaygınlaştırılacak. Aralıklı olarak ihracat yapan firmaların ihracatta sürekliliğini sağlamaya yönelik makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yürütülecek.