İhracatın kimyasını değiştiriyoruz: Sektörün hedefi 40 milyar dolar ​

Türkiye geçen yıl gerçekleştirdiği 225 milyar dolar ihracatıyla hedeflerin çok üzerinde bir rakama ulaştı. Ekonomide çarkların dönmesinde kilit role sahip alanlardan kimya sektörü ise 2021’de 20 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, 2030 yılı için belirlenen stratejik adımlar ve yüksek teknoloji temelli gelecek vizyonuyla birlikte 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanacaklarına işaret etti. Pelister, toplantı kapsamında ayrıca İKMİB başkanlığı için yeniden aday olduğunu da açıkladı.

Adil Pelister

KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ GELİYOR

Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonu doğrultusunda Türkiye’de bir ilk olacak ‘Kimya Teknoloji Merkezi’ projesini başlattıklarını müjdeleyen Pelister, ihracatın lokomotif sektörü olarak ‘Made in Türkiye’ kalitesi ile teknolojisini dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceklerini söyledi. Kimya sanayinde dijital dönüşüm ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünler için yeni bir modelin temellerini atacaklarına dikkat çeken Adil Pelister, şu bilgileri verdi:

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BİLİŞİM VADİSİ’NE YENİ NESİL EKOSİSTEM

“Kimya Teknoloji Merkezi ile yeni nesil bir kimya ekosistemi kurmaya hazırlanıyoruz. Bilişim Vadisi’nde konuşlanacak Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde kuracağımız ‘Uluslararası Akredite Referans Laboratuvar Hizmetleri’, ‘Dijital Kütüphane’, ‘İhracatı Geliştirme Merkezi’ ve ‘İnovasyon, Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezi’ sayesinde, 4 ayrı disiplini tek merkezde bir araya getireceğiz. Kimya Teknoloji Merkezi, sanayiye ve ihracata eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görecek.”

Cazibe merkezi olacak

Kimya Teknoloji Merkezi projesinin hayata geçmesiyle birlikte kimya sektörünün eşik atlayacağını ve kimya ihracatında yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Adil Pelister, şunları kaydetti: “Uluslararası akreditasyonlara sahip analiz ve testlerin daha hızlı ve daha az maliyetle Türkiye’de yapılabildiği, son derece gelişmiş cihazlarla donatılmış bir test, analiz ve sertifikasyon merkezi açacağız. Bu sayede, her yıl 12 milyon dolarlık bir kaynak yurt içinde kalacak. KTM içinde kuracağımız ‘İnovasyon, Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezi’ ise yüksek katma değerli yeni nesil ürün ve projelere yoğunlaşan start-up’ların kuluçka dönemini geçireceği bir cazibe merkezi olacak. kimya sektörümüze ve büyümenin altın anahtarı olan ihracatımız için kalıcı değer yaratacak, sürdürülebilirlik odaklı bir eylem planı oluşturduk. Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulması da öncelikli gündemlerimizden birisi olacak."

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EKONOMİ Bir günde bir yıllık ihracat