Ekonomi İhracatını 50 ülkeye çıkaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatını 50 ülkeye çıkaracak

Yurt içi yatırımları hakkında da bilgi veren Tolga Batallı şunları söyledi: “Hali hazırda 85 adet Armis Yatak showroom şubemiz bulunuyor. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 150’ye ulaştıracağız. Armis Showroom’larımızın yanı sıra 450’ye yakın corner satış noktamız var. Bu noktaların sayısını da yıl sonuna kadar 750 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz Şu anda Türkiye genelinde 74 ilde Armis Yatak satış noktaları aracılığıyla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 2022 yıl sonuna kadar 81 ilde olmayı ve sadece İstanbul’da 60 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. Yatak sektöründe ilk 10 marka içindeyiz, beş yıl içinde ilk üç marka arasında olmayı hedefliyoruz.”

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
İhracatını 50 ülkeye çıkaracak
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına, yatak ihraç eden Armis Yatak 50 ülkeye ulaşmayı hedefliyor. Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, ABD pazarında da büyüyeceklerini söyledi.

Yılın ilk 7 ayında 144 milyar doları aşan Türkiye ihracatı ürün ve ulaşılan coğrafya çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bu süreçte birçok firma yeni yatırımları, artan üretim kapasitesiyle farklı ülkelere erişim başarısı gösterdi. 20 yıldır Türkiye’de hizmet veren Acme Holding’in iştiraki Armis Yatak, 2017 yılından bugüne yurt içi pazarlar yanında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da da faaliyet gösteriyor.

Tolga Batıllı
Tolga Batıllı

AVRUPA VE ABD’Yİ RADARINA ALDI

  • 28 ülkeye yatak ihracatı yaptıklarını belirten Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Bu rakamı 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an ihracatın toplam ciromuzdaki payı yüzde 15 olsa da oranı yüzde 40 seviyelerine çıkaracağız. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında büyümeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ÜRETİM GÜNLÜK 900 ADEDE ULAŞACAK

Küresel çaptaki hammadde fiyatlarındaki artış ve arz yetersizliğine rağmen bu süreci iyi yönettiklerini kaydeden Batallı, “Yeni yatırımlarla günlük üretim kapasitemizi 900 adetlere çıkarma hedefindeyiz. 2022 yılı için belirlediğimiz hedeflerin önemli bir kısmını ilk 6 ayda tamamladık, 2022 yıl sonunda hedeflediğimiz büyüme oranına ulaşacağız” ifadesini kullandı.

AR-GE YATIRIMINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

  • Yenilikçi ürünlerini geliştirmek adına AR-GE faaliyetlerine önem verdiklerini kaydeden Tolga Batallı, “İzmir Torbalı’da bulunan üretim tesisimiz, 32 bin metrekare kapalı, 18 bin metrekare açık olmak üzere toplam 50 bin metrekare alana kurulu. Günlük 600 yatak, 150 takım baza ve başlık kapasitesi ile üretimlerimize devam ediyoruz. Armis Yatak olarak; yatak, baza, başlık, sofa, puf, komodin, yorgan, yatak pedi, alez, yastık ve otel ürün gruplarımız mevcut” dedi.
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