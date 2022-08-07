İhracatını 50 ülkeye çıkaracak

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına, yatak ihraç eden Armis Yatak 50 ülkeye ulaşmayı hedefliyor. Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, ABD pazarında da büyüyeceklerini söyledi.

Yılın ilk 7 ayında 144 milyar doları aşan Türkiye ihracatı ürün ve ulaşılan coğrafya çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bu süreçte birçok firma yeni yatırımları, artan üretim kapasitesiyle farklı ülkelere erişim başarısı gösterdi. 20 yıldır Türkiye’de hizmet veren Acme Holding’in iştiraki Armis Yatak, 2017 yılından bugüne yurt içi pazarlar yanında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da da faaliyet gösteriyor.

Tolga Batıllı

AVRUPA VE ABD’Yİ RADARINA ALDI

28 ülkeye yatak ihracatı yaptıklarını belirten Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Bu rakamı 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an ihracatın toplam ciromuzdaki payı yüzde 15 olsa da oranı yüzde 40 seviyelerine çıkaracağız. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında büyümeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ÜRETİM GÜNLÜK 900 ADEDE ULAŞACAK

Küresel çaptaki hammadde fiyatlarındaki artış ve arz yetersizliğine rağmen bu süreci iyi yönettiklerini kaydeden Batallı, “Yeni yatırımlarla günlük üretim kapasitemizi 900 adetlere çıkarma hedefindeyiz. 2022 yılı için belirlediğimiz hedeflerin önemli bir kısmını ilk 6 ayda tamamladık, 2022 yıl sonunda hedeflediğimiz büyüme oranına ulaşacağız” ifadesini kullandı.

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