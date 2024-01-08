İhracatta 56 yeni hedef ülke

Türkiye, 2024 yılı ihracatını artırmak istediği ülkeleri belirledi. İhracatın artırılması hedeflenen 56 ülke Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamında netleşti. Bu ülkelere satış yapmak isteyen ihracatçılar pazara giriş belgesinden yurt dışı pazar araştırmasına, tanıtım katkılarından Ur-Ge proje uygulamalarına kadar birçok destekten yararlanabilecek.

ÇITAYI 375 MİLYAR DOLARA ÇEKTİK

2024 yılında 375 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedefinin tutturulması için ihracatın artırılması planlanan ülkeler şöyle: Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.

KÖRFEZ ÇIKARMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları 2023 yılının başından itibaren Körfez ülkeleri ve Arap yarımadasına yaptığı çıkarmalarla Türkiye’nin 2024 yılında yapacağı ihracatın temellerini attı. Bu kapsamda Türkiye’nin belirlediği hedef ülkeler arasında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelere ticaretin de artması öngörülüyor. Söz konusu ülkelerle artırılacak ticaret sayesinde üçüncü ülkelerle iş birliği kapıları da Türkiye için aralanacak.



