Ekonomi İhracatta 78 ile bedel
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta 78 ile bedel

İstanbul, 70,1 milyar dolarla 2019 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 42,2’sini tek başına sırtlarken, 78 ilin toplamından daha fazla ihracata imza attı. Geçen yıl, 2018 yılına kıyasla Türkiye’nin 81 ilinden 56’sı ihracatını arttırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul, 70,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamıyla 2019'da, ülke ihracatının yüzde 42,2'sini tek başına karşıladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Türkiye'nin 81 ilinin toplam ihracatı 2019 yılında 2018 yılına göre, yüzde 12,7 artarak 165 milyar 959 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracat rakamının 70 milyar 101 milyon dolarlık kısmını ise tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,7'sini sırtladı. İstanbul, Kocaeli ve Bursa dışında kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam ihracatı, 65 milyar 630 milyon dolar oldu. Böylece İstanbul, tek başına 78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

7 İLİN İHRACATI 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Geçen yıl ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 15 milyar 240 milyon dolarla Kocaeli, 14 milyar 987 milyon dolarla Bursa, 9 milyar 770 milyon dolarla İzmir takip etti. Ankara, 8 milyar 303 milyon dolarla, Gaziantep 7 milyar 471 milyon dolarla, Sakarya 5 milyar 177 milyon dolarla 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı. Bayburt 485 bin dolar, Kars 438 bin dolar, Tunceli 228 bin dolarla 1 milyon doların altında ihracat yapan iller oldu.

81 İLDEN 56’SININ İHRACATI ARTTI

Geçen yıl, 2018 yılına kıyasla Türkiye'nin 81 ilinin 25'inin ihracatı azalırken 56'sının ise arttı. İhracatında en fazla düşüş yaşanan il ise yüzde 62,7 ile Tunceli oldu. Tunceli'nin ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,7 azalarak 614 bin dolardan 228 bin dolara geriledi.

Tunceli'nin ardından en fazla düşüş yaşanan iller yüzde 50,6'yla Hakkari, yüzde 44,5'le Adıyaman, yüzde 34,2'yle Bilecik, yüzde 33,7'yle Bingöl şeklinde gerçekleşti. Elazığ, Iğdır, Kars, Kilis, Ağrı, Karaman, Mardin, Şırnak, Van, Bolu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Artvin, Trabzon, Niğde, Kahramanmaraş, Batman, Gümüşhane, Sakarya, Tokat ihracatında düşüş yaşanan iller arasında yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI BAYBURT'TA

  • 2018 ile kıyaslandığında 2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 313,5 ile Bayburt'ta gerçekleşti. Bayburt'u yüzde 145,1'le Çorum, yüzde 94,3'le Düzce, yüzde 88,5'la Osmaniye, yüzde 65,2'yle Çankırı izledi.

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