İhracatta ağırlık Anadolu’ya kayıyor

Ticaret Bakanlığı’nın üretim yerleri dikkate alınarak hesapladığı faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri Anadolu’nun güçlü performansını ortaya koydu. İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 13 milyar 159 milyon dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının yüzde 20,5'ini tek başına karşılasa da ağırlığın Anadolu’ya kaydığı gözlendi. Aralarında Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Mersin’in de bulunduğu 14 şehir, 1 milyar doların üzerinde ihracata imza atarken, 57 ilin de dış satımını arttırdığı belirlendi.





İSTANBUL YİNE LİDER

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; son 14 çeyrektir aralıksız büyüyen Türkiye ekonomisinin 2024 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar dolar oldu. Söz konusu ihracat rakamının 13 milyar 159 milyon dolarlık kısmını ise tek başına İstanbul üstlendi. İstanbul böylece, Türkiye'nin ihracatının yüzde 20,05'ini yaptı. Yılın ilk üç ayında ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 8 milyar 123 milyon dolarla Kocaeli, 6 milyar 210 milyon dolarla İzmir ve 4 milyar 479 milyon dolarla Bursa takip etti.





14 İL 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tekirdağ 2 milyar 850 milyon dolarla, Ankara 2 milyar 631 milyon dolarla, Mersin 2 milyar 595 milyon dolarla, Gaziantep 2 milyar 319 milyon dolarla, Sakarya 2 milyar 239 milyon dolarla, Manisa 1 milyar 862 milyon dolarla, Hatay 1 milyar 446 milyon dolarla, Eskişehir 1 milyar 139 milyon dolarla, Adana 1 milyar 75 milyon dolarla ve Denizli 1 milyar 28 milyon dolarla 1 milyar doların üzerinde ihracata imza atan iller arasında yer aldı. Ocak-mart döneminde Konya 981,7 milyon dolar, Kayseri 903,7 milyon dolar ve Çorum 849,1 milyon dolarlık dış satım performansıyla 1 milyar dolarlık ihracat çıtasına yaklaştı. Firmaların merkezlerinin bulunduğu illerin gerçek performansının anlaşılmasına imkan tanıyan Ticaret Bakanlığı uygulamasının, Anadolu’nun yatırım, üretim, istihdam ve ihracatına daha da katkı sunması bekleniyor.





EN FAZLA ARTIŞ MUŞ’TA

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat artış oranı en yüksek şehir yüzde 2 bin 488 ile Muş oldu. Onu yüzde 142,6 ihracat artışıyla Yalova ve yüzde 90,2 ihracat artışıyla Şırnak izledi. Muş’un ihracatı 2023’ün ilk çeyreğinde 349,8 bin dolar iken, bu yılın aynı döneminde 9 milyon dolara ulaştı. Yalova geçen yılın ilk üç ayında 203,5 milyon dolar olan ihracatını 493,7 milyon dolara çıkardı. Şırnak’ın dış satımı ise 72,9 milyon dolardan 138,7 milyon dolara yükseldi.



