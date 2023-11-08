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Ekonomi

İki çalışanlı şirkete 668 bin TL hibe fırsatı

Kamu tarafından şirketlere sunulan destekler, KOBİ’lerin hızlı büyümesini sağlıyor ancak, birçok firma sunulan hibe ve teşviklerin farkında olmadığı için bu fırsatlardan yararlanamıyor. ‘Çıraklık Eğitim Programı’na dikkat çeken Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, program kapsamında iki çalışanı olan bir şirketin 668 bin TL, 50 çalışanı olan bir şirketin ise 16,7 milyon TL hibe alabileceğini söyledi.

Burak Karaca
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:05 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen programlar ile çalışanlar yeni mesleki yetkinlikler kazanırken veya var olan yetkinliklerini geliştirirken şirketler de teşvik ve hibelerden yararlanıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, çözüm ortakları arasında yer alan Neprotech iş birliği ile teşvik ve hibe programları için şirketlere ücretsiz danışmanlık sunuyor. Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Çıraklık Eğitim Programı’nda da iki çalışanı olan bir şirket toplam 668 bin 482 TL, 50 çalışanı olan bir şirket ise toplam 16 milyon 712 bin TL’ye varan hibeden yararlanabilir. Bu süreci yönetmemiz için bize başvuran şirket, programa katılmaya hak kazanırsa hibe üzerinden pay alıyoruz ancak katılmaya uygun değilse hiçbir ücret

talep etmiyoruz” dedi.

UYGULAMA SÜREÇLERİNİ YÖNETİYORUZ

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, teşvik ve hibe programlarının hem çalışanlara hem de şirketlere ciddi fayda sağladığını kaydetti. Şirketlere ücretiz olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini dile getiren Yalı, geçtiğimiz temmuz ayında sonlanan ‘Ustalık Telafi Programı MEB’in Çıraklık Eğitim Programı’na, ‘18 - 22 yaş aralığında ve eğitim durumu ortaokul mezunu, lise terk veya açık lise öğrencisi’ çalışanları olan şirketler, herhangi bir kayıt üst limiti bulunmaksızın başvurabiliyor” diye konuştu.

PROGRAM 4 YIL SÜRÜYOR

Stajyerler ve yabancı uyruklu çalışanlar ise program kapsamı dışında kalıyor. Program çerçevesinde her bir çalışan için ilk üç yıl boyunca asgari ücretin yüzde 30’u, dördüncü yıl ise asgari ücretin yüzde 50’si tutarında hibe ödemesinden faydalanılabiliyor.

Çağlar Yalı

KOBİ’lere katma değer sağlıyor

Kolay İK, insan kaynakları departmanı küçük olan veya hiç olmayan KOBİ’lerin işe alım süreçlerinden maaş, prim ve avans hesaplamalarına uzanan tüm süreçlerini dijital ortamda, mevzuatlara uygun bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, iki çalışanı olan bir şirkete de iki bin çalışanı olan bir şirkete de aynı katma değerli hizmeti sunduklarını belirtiyor. Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, çalışan özlük bilgilerinin tutulması, izin, maaş/prim/avans gibi ücrete dayalı alanlar, eğitim, performans, takvim, vardiya ve zimmetlerin yönetimi gibi pek çok İK sürecini tek bir platformda sunduklarını söyledi.



Bakan Bolat: Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret yüzde 50 azaldı
Bakan Bolat: Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret yüzde 50 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şu anda Gazze'de bombalar altında zulüm gören ve yardıma ihtiyaç duyan kardeşlerimize her türlü sağlık, tıbbi ilaç, doktor, gıda, barınma gibi birçok insani yardımların ulaşmasını sağlamak konusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Dışişleri Bakanımızla beraber yoğun çalışma içindeyiz. Bunu yaparken de İsrail'in eylemlerini de en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. 7 Ekim'den bu yana zaten çok hızlı bir şekilde ticaretimiz azalmıştır. Zaten bir devlet olarak bir ticaret yapmıyoruz. O noktada yüzde 50'den fazla ticaret azalmış durumda, giderek de azalmaktadır. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle de alakalı" dedi.


#KOBİ
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#Kamu
#Eğitim
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