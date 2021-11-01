İki milyar dolar tasarruf

Devlet, enerji verimliliğinde kamu binalarında tasarrufta 2 milyar dolar sınırına yaklaşıyor. Enerji verimliliğinin artırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürütülen ve 2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yer alan eylemler tamamlanıyor. Söz konusu planın 2017-2020 yılları arasında enerji verimliliğine toplamda 4 milyar 783 milyon dolar yatırımla bir milyar 117 milyon dolar enerji tasarrufu elde edildi.

İKİ YILDA HEDEF 870 MİLYON DOLAR

Kamu binalarında tasarruf hedefi kapsamında da 2023 yılı sonunda yüzde 15 enerji tasarrufu ile 870 milyon dolar enerji tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, bakanlık eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriyor.

ENERJİ VERİMLİ OSB DÖNEMİ

Enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan teknolojiyle yapılan kojen tesis sayısı da 87’den 180’e çıktı. Organize sanayi bölgelerinde de enerji verimliliği kapsamında denetimler gerçekleştirilerek enerji yönetim sistemlerinin daha etkin olarak kullanılması sağlanacak. OSB’ler, yenilenebilir enerjinin üretildiği daha sürdürülebilir planlı sanayi alanları haline gelecek ve enerji verimliliği artacak.