İki Türk devi gücünü birleştirdi: Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek

Protokol kapsamında

TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji, uzay sistemleri için özel olarak tasarlanmış batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacak.

Bu kapsamda, bataryaların yüksek dayanıklılık, enerji yoğunluğu ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olması hedefleniyor. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek.

Bu iş birliği ile geliştirilecek bataryalar, Türkiye'nin gelecekteki uzay misyonlarında kullanılmak üzere üretilecek ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacak.