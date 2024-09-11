Ekonomi

İki Türk devi gücünü birleştirdi: Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek

Türkiye savunma ve uzay alanında milli projelerinin geliştirilmesine adım adım devam ediyor. TUSAŞ ve ASPİLSAN, uzay alanında ileri bir teknoloji olan batarya üretimi konusunda güçlerini birleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında iş birliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Türkiye yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacak.

Seda Ekinci
16:58 - 11/09/2024 Çarşamba
Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek
Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında iş birliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı.
İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, protokolü imzaladı.

Kuzu,
"Dünyada uzay alanında söz sahibi olan az sayıda ülke bulunmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak, yerli ve milli kaynaklar ile üretilen uydularımızı Dünya yörüngesine fırlatarak ülkemizin kabiliyetlerini kanıtladık. Bugünden uzayın geleceğine yön veren ülkeler arasında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon Merkezi ile Türkiye'nin uzay alanında yerini sağlamlaştırması için önemli iş birliklerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ASPİLSAN ile gerçekleştirdiğimiz 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş birliği Protokolü' ile ürettiğimiz ve test ettiğimiz sistemler için atılan her adımın önemli olduğunu biliyoruz"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türkiye için büyük avantaj

Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın liderliğinde her alanda olduğu gibi uzay alanında da milliliğin ön plana çıkartıldığını ve dışa bağlılığın azaltıldığını belirterek,
"Adım adım savunma ve uzay alanında milli projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Batarya da en önemli konularımızdan biri. Batarya üretimi konusunda attığımız adımların kıymetini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlayacağız. Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük bir avantaja sahip olacağız. Yerli ve milli batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu iş birliğini kıymetli buluyor ve bu kapsamda tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum"
diye konuştu.

'Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak'

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise iş birliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Özdemir,
"Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye, milli uzay programı çerçevesinde, uzay teknolojileri alanında önemli hedefler belirlemiş durumda. Bu iş birliği protokolü, Türkiye'nin uzay misyonlarına katkıda bulunacak yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alandaki yetkinliklerin artırılması açısından büyük önem taşıyor. TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasındaki bu önemli iş birliğinin, ülkemizin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlığını ortadan kaldıracağına, yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağına, savunma ve uzay alanında hak ettiğimiz yere bir adım daha yaklaştıracağına inancım sonsuzdur"
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzay misyonlarında kullanılacak

Protokol kapsamında
TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji, uzay sistemleri için özel olarak tasarlanmış batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacak.
Bu kapsamda, bataryaların yüksek dayanıklılık, enerji yoğunluğu ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olması hedefleniyor. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek.
Bu iş birliği ile geliştirilecek bataryalar, Türkiye'nin gelecekteki uzay misyonlarında kullanılmak üzere üretilecek ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacak.
Ayrıca, iş birliği sürecinde ortaya çıkacak teknolojik kazanımlar, sadece uzay değil, havacılık ve savunma sanayii gibi diğer kritik sektörlerde de kullanılabilecek.

Milli Muharrip Uçak için de batarya üretmişti

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, havacılık aküleriyle ilgili olarak;
“Uçak akülerinde, Milli Muharip Uçak dâhil Türkiye’de geliştirilen tüm hava araçlarıyla ilgili TUSAŞ tarafından yapılan projelerin aküleri, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Bunlar ciddi
akülerdir. Özellikle Milli Muharip Uçak’ta kullanılacak aküler, F-35’tekilerden daha da üstün niteliklere sahip olan akülerdir.”
ifadelerini kullanmıştı.

  • ASPİLSAN Enerji, MİLGEM projesinin 5. gemisi ve İ sınıfı fırkateynlerin ilki ola İSTANBUL için yerli akü sistemini tasarladı, üretti ve ilk aküleri teslim etmişti.
Avrupa'nın en büyük Lityum iyon tesisi, Kayseri'de kuruldu.

ASPİLSAN Enerji uçak ve SİHA'lar için batarya üretiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, 40'tan fazla farklı tipte uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lar için batarya tasarlayıp üretiyor. Bu kapsamda C-130 uçaklarına 1999 yılında takılan ASPİLSAN Enerji bataryaları kalitesiyle yıllara meydan okuyor.



#Türkiye
#TUSAŞ
#ASPİLSAN
#yerli batarya
#Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
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