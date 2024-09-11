İki Türk devi gücünü birleştirdi: Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, protokolü imzaladı.
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Milli Muharrip Uçak için de batarya üretmişti
- ASPİLSAN Enerji, MİLGEM projesinin 5. gemisi ve İ sınıfı fırkateynlerin ilki ola İSTANBUL için yerli akü sistemini tasarladı, üretti ve ilk aküleri teslim etmişti.
ASPİLSAN Enerji uçak ve SİHA'lar için batarya üretiyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, 40'tan fazla farklı tipte uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lar için batarya tasarlayıp üretiyor. Bu kapsamda C-130 uçaklarına 1999 yılında takılan ASPİLSAN Enerji bataryaları kalitesiyle yıllara meydan okuyor.