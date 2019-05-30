Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İki Türk profesörün kuraklığa dayanıklı çim üretti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İŞ DÜNYASI

İki Türk profesörün kuraklığa dayanıklı çim üretti

İki Türk Profesörünün Geliştirdiği Kuraklığa Dayanıklı Survivor Çim, Treet tarafından lisanslanarak üretilmeye başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Üniversitesi ile Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş arasında kuraklığa dayanıklı çime yönelik sözleşme imzalandı.
Akdeniz Üniversitesi ile Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş arasında kuraklığa dayanıklı çime yönelik sözleşme imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ve Prof. Dr. Nedim Mutlu tarafından, 10 yılı aşkın süredir yapılan Ar-Ge çalışmaları ile kuraklığa çok dayanıklı bermuda çim türü geliştirildi.

Özellikle yaz aylarında daha az su kullanımı ile yeşil alanların devamını mümkün kılan çim türü, az su ile yüksek çim kalitesini koruyor.

24 Mayıs tarihinde Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Timuçin BİLGÖR’ün katılımıyla gerçekleşen imza töreni ardından Bilgör, konuyla ilgili şu sözleri aktardı:

SU TÜKETİMİNİ AZALTIYOR

“Özellikle son yıllarda küresel ısınma nedeni ile tüm dünyada yaşanan kuraklık ülkemizi de etkiledi. Suyun her geçen gün azaldığı dünyamızda su tüketimini azaltmak için önlemler almak gerektiğinin farkındayız. Yağmurun yetersiz olduğu özellikle son yıllarda, sulama maliyetleri de oldukça arttı. Özellikle çim alanlarda mevsime göre 1 sulama periyodunda m²ye 25 ile 40 litre su ihtiyacı oluyor.

İLK NİNVEJETATİF YERLİ ÇİM

Coğrafyamızın değişen koşullarına uyumlu yerli çim türlerinin geliştirilmesi için yıllardır çalışan hocalarımızı gönülden kutluyorum. Ülkemizde üretilen yabancı menşeli çim çeşitlerine karşılık kendi gen kaynaklarımızı kullanarak Akdeniz bölgesi iklim ve toprak şartları altında geliştirdikleri SURVIVOR, ilk ninvejetatif yerli çim türü olma özelliğini taşıyor.”

REKLAM

Kuraklığa dayanımı yüksek olan Survivor Çim, özellikle yaz aylarında daha az su kullanımı ile yeşil alanların devamını mümkün kılıyor. Az su ile yüksek çim kalitesini devam ettirebilen türler daha az gübre ve biçme gerektirdiğinden, bakım masrafları da önemli oranda azalıyor. Tüm Golf alanları ve spor tesislerinde, park-bahçelerde ve diğer çim alanlarda kullanılabilinecek olan SURVIVOR çim türünün lisanslaması, ülkemizde teknoloji transferi konusunda sayılı örneklerin arasında yer alıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
EKONOMİ
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Bayram öncesi son uyarı: Yüzde 90’ı tükendi
EKONOMİ
Bayram öncesi son uyarı: Yüzde 90’ı tükendi

Bilirkişi ücretleri belli oldu
EKONOMİ
Bilirkişi ücretleri belli oldu
Dövüp Türkiyeye gönderdiler

Dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü' devam ediyor.
Darbeci pilotlaraağırlaştırılmış müebbet

Darbeci pilotlara
ağırlaştırılmış müebbet

Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar açıklandı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.
'Silah' sayıldı

'Silah' sayıldı

Gelinine diş fırçası fırlatan kaynanaya hapis cezası.
Böyle teslim oldular

Böyle teslim oldular

Mağarada sıkıştırılan teröristler kıskıvrak yakalandı.
Yüzde 90'ı tükendi

Yüzde 90'ı tükendi

​Yetkililer korsan firmalara yönelik uyarıda bulundu.
Bu gece açılıyor

Bu gece açılıyor

​Mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olacak.

ATAK <br>darmadağın etti

ATAK
darmadağın etti

Pençe'de 3 günde 19 terörist öldürüldü.

Bir bir geliyorlar

Bir bir geliyorlar

Dün akşam İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İsmailağa <br>cemaatine ziyaret

İsmailağa
cemaatine ziyaret

​Binali Yıldırım teravih namazını İsmailağa camisisinde kıldı.
YKS giriş yerleri<br> erişime açıldı

YKS giriş yerleri
erişime açıldı

​15 Haziran'da sınava girecekler kontrol edin.
İlk seferine çıktı

İlk seferine çıktı

Ankara-Kars arasını 32 saatte tamamlayacak.
300 bin kişi ile<br> açık havada teravih

300 bin kişi ile
açık havada teravih

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi açıkladı.
ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

​Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.