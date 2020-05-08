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Ekonomi İkinci AKINCI TİHA uçuş için gün sayıyor
SAVUNMA SANAYİ

İkinci AKINCI TİHA uçuş için gün sayıyor

Baykar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) ikinci prototipini de tamamladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, ikinci AKINCI'nın görselini “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” mesajı ile paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Bayraktar'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Bayraktar'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'Nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
OYNAT 01:12
AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, 'TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...' ifadelerini kullandı.

Kanat açıklığı 20 metre

Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Selçuk Bayraktar'dan 'Cezeri' açıklaması: Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz
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İlk prototip uçuşunu Aralık 2019'da gerçekleştirmişti

Baykar Savunma mühendislerinin yoğun mesaisi sonrası taktik insansız hava aracı AKINCI TİHA’nın ilk prototipi ilk uçuşunu Aralık 2019 da gerçekleştirmişti.

“Uçan balık” olarak da nitelendirilen Bayraktar Akıncı’ya yönelik yoğun bir çalışma yürüten Baykar, aracı yakın zamanda gökyüzüyle buluşturdu ve ikinci prototipin ise ilk uçuşuna yönelik faaliyetler devam ediyor.

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