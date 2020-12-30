Ekonomi İkinci el araçtaki hileye dikkat Ölümünüze sebep olabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el araçtaki hileye dikkat: Ölümünüze sebep olabilir!

İkinci el otomobil ticaretinde hileye başvuranların sayısı çoğaldı. Araç sahipleri satarken hava yastığı yerine sünger koymaya başladı. Bu durumun sadece ekspertiz sırasında ortaya çıktığını belirten otomobil bakım servisinde usta olarak çalışan Ertan Artan, “Son dönemde bunlarla çok sık karşılaşır olduk. Bunlar kesinlikle maliyetli işler. Bu hava yastıklarını yaptırmadan önce bezlerle doldurmalarının sebebi kesinlikle maliyeti düşürmek. Hemen hemen yarı fiyatı kadar oynuyor. Diyelim 100 lira Airbag ama bu dolandırıcılar 50 liraya yaptırıyorlar. Maliyeti düşüreceğim diye insanların canıyla oynuyorlar” diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
İkinci el araç sahipleri, hava yastığı yerine sünger koymaya başladı.
İkinci el araç sahipleri, hava yastığı yerine sünger koymaya başladı.

Son günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında yoğunluk oluştu. Hasarlı, kaza yapan araçlar da onarılıp tekrar piyasaya çıkmaya başladı. Ancak bu tip araçların patlayan hava yastıklarının maliyet nedeniyle değiştirilmeyip, çocuk bezi, zıbın, köpük gibi malzemelerle doldurulduğu görüldü. İstanbul’da özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik de satmak için aldığı aracın, ekspertiz kontrolünde hava yastıklarının yerinde sünger ve bez parçaları olduğunu öğrenerek uyarılarda bulundu.

"Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar"

Özel bir ekspertiz firmasında Şube Müdürü olan Aynur Demir de, “Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar. Bu durum sizin canınız için kesinlikle çok önemli. O yüzden kesinlikle ikinci el araç alırken ekspertiz yaptırmanız gerekiyor” dedi.

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“Hava yastığı yerine sünger çıktı"

10 yıldır özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik, “Ben bir galeri sahibiyim. Bu araç bana çevremden yani arkadaşlarımdan geldi. Çevremden geldiği için de göz kararı ile baktım. O kadar detayına inmedim. Ekspere sokmadım. Aracımı satarken müşterisi geldi. Ekspere soktu. Eksperde airbagler yerine sünger çıktı. Yani ben bir galeri sahibi olarak, ben bile kandırıldım. Ekspere sokmadan araç alınmamasını öneriyorum. Hava yastığı yerine sünger çıktı. Ben arkadaşım diye bakmadan aldım, satarım diye. Ama öyle olmadı. Herkes bu mağduriyeti yaşayabilir. İnsanların bunu kendi kendine anlaması mümkün değil. Ekspere sokmadan araç alınmasını önermiyorum” diye konuştu.

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“Ekspertize sokmadan anlayamazsınız"

Özel bir ekspertiz firmasında Şube Müdürü olan Aynur Demir de, ikinci el araç piyasasında artış yaşandığını ancak araç satın alırken çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Demir, “İkinci el piyasasında çok fazla hareketlilik var şu an, rağbet yüksek. Ama siz buna güvenip herhangi bir araç alamazsınız. Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Çünkü kazaya karışıp karışmadığını sözlü olarak bilgi alabilirsiniz ama biz ne kadar büyük bir kazaya karışmış, herhangi bir hava yastığı açmış mı açmamış mı bunu kontrol ediyoruz. Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar. Bu durum sizin canınız için kesinlikle çok önemli. Bu tür durumları araçları ekspertize sokmadan anlayamazsınız. Ailenizle de yolculuk ediyor olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle ikinci el araç alırken ekspertiz yaptırmanız gerekiyor” dedi.

2. el otomobil alırken suni piyasaya dikkat
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2. el otomobil alırken suni piyasaya dikkat


“Maliyeti düşürmek için yapıyorlar"


12 yıldır otomobil bakım servisinde usta olarak çalışan Ertan Artan, “Son dönemde bunlarla çok sık karşılaşır olduk. Bunlar kesinlikle maliyetli işler. Bu hava yastıklarını yaptırmadan önce bezlerle doldurmalarının sebebi kesinlikle maliyeti düşürmek. Hemen hemen yarı fiyatı kadar oynuyor. Diyelim 100 lira Airbag ama bu dolandırıcılar 50 liraya yaptırıyorlar. Maliyeti düşüreceğim diye insanların canıyla oynuyorlar” diye konuştu.

​İkinci el araç alacaklar dikkat: İşte en fazla satılan ikinci el 10 otomobil
FOTOĞRAF 26
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İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre Türkiye'de kasım ayında en fazla satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Rapora göre; kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.
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Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
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Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.
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Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.
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Söz konusu 10 markanın kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok düşen marka yüzde 43'le Toyota oldu. En hızlı satılan marka 40 günle Fiat, en yavaş satılan ise 66 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.
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Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralaması ise şu şekilde oldu.
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Listenin ilk sırasında Volkswagen yer aldı.
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Volkswagen'in Passat modelinde 5 bin 534 adet satış gerçekleşti.
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İkinci sırada ise Renault yer aldı.
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Renault'un Clio modelindeki satış adedi 4 bin 509 oldu.
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Ford ise en fazla satılan ikinci el otomobil listesinde üçüncü sırada yer aldı.
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Ford'un Focus modelinde 4 bin 385 adet satış gerçekleşti.
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Listenin 4'üncüsü yine Renault'a ait bir model oldu.
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Renault Megane'da 4 bin 30 adet satış gerçekleşti.
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Opel listede 5'inci sırada yer buldu.
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Opel'in Astra modelinde 3 bin 764 adet satış oldu.
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Listede iki ve dördüncü sırayı alan Renault bir modeli ile daha 6'ncı sırayı da kapattı.
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Renault'un Fluence modelinde 3 bin 638 adet satış gerçekleşti.
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Toyota listeye bir modeli ile 7'nci sıradan girdi.
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Toyota'nın Corolla modelinin ikinci eli kasım ayında 3 bin 77 adet satış yaptı.
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Listenin 8'incisi ise Fiat'a ait bir model oldu.
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Fiat'ın Egea modelinde 2 bin 899 adet satış gerçekleşti.
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En fazla satılan ikinci el 10 otomobil sıralamasında 9'uncu sırada da Renault'a ait bir marka yer aldı.
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Renault'un Symbol 2 bin 795 adet satış yaptı.
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Listenin 10'uncu sırasında ise BMW'ye ait bir model yer aldı.
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BMW 3 Serisinde 2 bin 740 adet satış oldu.
​İkinci el araç alacaklar dikkat: İşte en fazla satılan ikinci el 10 otomobil
Sıfır araç piyasasında ortaya çıkan tedarik sıkıntı ikinci el piyasasına alıcıları yönlendirince ister istemez fiyatlar da talebe göre uçuşa geçti. Koronavirüs salgını sonrası kimi ikinci el araç modellerinde yüzde 60'ları bulan fiyat artışları görüldü. Peki ikinci el otomobilde en fazla hangi modeller tercih ediliyor. Kasım ayı raporu paylaşıldı. Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, Toyota, BMW gibi markaların en fazla tercih edilen ikinci el modelleri kasım ayında en fazla satılan ilk 10 model arasına girdi. İşte ikinci el otomobil pazarında kasım ayı rakamları ve en çok satılan ikinci el otomobiller..


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