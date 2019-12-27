Ekonomi İkinci el otomobilde belge zorunluluğu 8 ay ertelendi
OTOMOTİV

İkinci el otomobilde belge zorunluluğu 8 ay ertelendi

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların durumlarını, şartlara uygun hale getirme süreleri 31 Ağustos 2020'ye uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, bu faaliyetlerine devam edebilmek için 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere ilgili maddenin şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi alacak.

31 AĞUSTOS'A UZATILDI

Yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan en az 10 işletme bulunan iş yerleriyle en az 30 işletme veya en az 50 çalışanı bulunan iş yerleri 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını ilgili maddeye uygun hale getirecek.

Söz konusu süreler daha önceki uygulamada 31 Aralık olarak belirlenmişti.

Geceliği 5 bin TL'ye çıktı: Çok sayıda otelde boş oda yok!
EKONOMİ
Geceliği 5 bin TL'ye çıktı: Çok sayıda otelde boş oda yok!
Sözcü gazetesi davasında karar

Sözcü gazetesi davasında karar

Çölaşan ve Doğru'ya FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası.
Yerli otoda özel talep

Yerli otoda özel talep

Bursa'da üretilmesinin perde arkası...
Anlık bildirimle kazanıyoruz!

Anlık bildirimle kazanıyoruz!

​Meteorolojiden Mehmetçiğe harekat anında müthiş destek.
Geceliği<br>5 bin TL'ye çıktı

Geceliği
5 bin TL'ye çıktı

​Bölgedeki otellerde neredeyse boş oda yok.
Elazığ'da deprem

Elazığ'da deprem

Depremin ardından kentte okullar tatil edildi.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

İşsizlik <br>maaşı belli oldu

İşsizlik
maaşı belli oldu

​En düşük bin 177 lira, en yüksek 2354 lira olacak.

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.

TOGG'un<br>üretim üssü olacak

TOGG'un
üretim üssü olacak

5 yıldır altyapısı hazırlanan alan görüntülendi.
Prim tutarları değişti

Prim tutarları değişti

​Ev sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme.
İstihbarata<br>büyük iş düşüyor

İstihbarata
büyük iş düşüyor

​PKK'daki füzeler hava operasyonları için tehdit.
66 ile yağış uyarısı

66 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere kar ve yağmur uyarısı yapıldı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.
8 ay ertelendi

8 ay ertelendi

​İkinci el otomobil düzenlemesinde tarih değişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.