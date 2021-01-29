Ekonomi İkinci el araçta rekor düşüş Son dört yıldır böylesi görülmedi
OTOMOTİV

İkinci el otomobilde rekor düşüş: Fiyatlar hızla geriliyor!​

İkinci el araçta rekor düşüş: Son dört yıldır böylesi görülmedi!

İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü. Geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı sektörde satışlar bıçak gibi kesilirken, gelen son rakamlarda ise rekor düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı. Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedilirken sektör temsilcileri ise; alım için doğru zaman olduğuna işaret ederek, fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvim için haziran ayını işaret ediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
İkinci el otomobil satışları aralık ayında 350 bin adedin altına gerileyerek son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydetti.
İkinci el otomobil satışları aralık ayında 350 bin adedin altına gerileyerek son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydetti.

Özellikle koronavirüs salgının etkisi ile sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz yıl rekor artışlar kaydetmiş kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı.

Ancak ikinci el araç tarafında ortaya çıkan bu rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı.

REKOR DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.

İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
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SON 4 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Aralık ayında 350 bin adedin altına inerek 349 bin seviyelerine gerileyen ikinci el otomobil satışları bu rakam ile 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük rakama gerilemiş oldu.

İkinci el otomobilde satışlar bıçak gibi kesildi.

FİYATLARA DA YANSIDI

İkinci el araç piyasasındaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl tavan yapan fiyatlar taleplerin kesilmesiyle aracına göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterirken satıcılar ise araç alacaklara alım için doğru zaman olduğuna ilişkin mesaj veriyor.

200 BİN TL'DE 20 BİN TL İNDİ

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki durağanlığı faizlerdeki artışa ve sıfır araç tarafında çözülen stok problemine bağlarken fiyatların ise geçtiğimiz yıl kasım ayından düşmeye başladığını bunun da yüzde 15 seviyelerine kadar ulaştığını kaydederek, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.

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Kimi modellerde son iki ay içerisinde yüzde 15 düşüş yaşandı.

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN: FİYATLAR YENİDEN TOPARLANACAK

Ellerinde birikmiş stokların olduğunu bunların ise erimesinin 3-5 ayı bulabileceğini dile getiren Ertemel, aşı çalışmalarının hızlandırılması ile fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvime ilişkin ise haziran ayını işaret ederken, alım yapacak vatandaşların ise ellerini çabuk tutması yönünde çağrıda bulundu.

Ertemel salgının beklenenin aksine yeniden pik yapması ve otomobil fabrikalarının tekrardan kapatılması halinde ise geçtiğimiz yıla benzer senaryonun ortaya çıkabileceğini ve fiyatların da tekrardan yükselebileceğine yönelik de uyarıda bulundu.

​İkinci el araç alacaklar dikkat: İşte en fazla satılan ikinci el 10 otomobil
FOTOĞRAF 26
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İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre Türkiye'de kasım ayında en fazla satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Rapora göre; kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.
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Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
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Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.
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Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.
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Söz konusu 10 markanın kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok düşen marka yüzde 43'le Toyota oldu. En hızlı satılan marka 40 günle Fiat, en yavaş satılan ise 66 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.
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Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralaması ise şu şekilde oldu.
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Listenin ilk sırasında Volkswagen yer aldı.
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Volkswagen'in Passat modelinde 5 bin 534 adet satış gerçekleşti.
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İkinci sırada ise Renault yer aldı.
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Renault'un Clio modelindeki satış adedi 4 bin 509 oldu.
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Ford ise en fazla satılan ikinci el otomobil listesinde üçüncü sırada yer aldı.
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Ford'un Focus modelinde 4 bin 385 adet satış gerçekleşti.
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Listenin 4'üncüsü yine Renault'a ait bir model oldu.
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Renault Megane'da 4 bin 30 adet satış gerçekleşti.
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Opel listede 5'inci sırada yer buldu.
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Opel'in Astra modelinde 3 bin 764 adet satış oldu.
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Listede iki ve dördüncü sırayı alan Renault bir modeli ile daha 6'ncı sırayı da kapattı.
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Renault'un Fluence modelinde 3 bin 638 adet satış gerçekleşti.
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Toyota listeye bir modeli ile 7'nci sıradan girdi.
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Toyota'nın Corolla modelinin ikinci eli kasım ayında 3 bin 77 adet satış yaptı.
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Listenin 8'incisi ise Fiat'a ait bir model oldu.
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Fiat'ın Egea modelinde 2 bin 899 adet satış gerçekleşti.
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En fazla satılan ikinci el 10 otomobil sıralamasında 9'uncu sırada da Renault'a ait bir marka yer aldı.
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Renault'un Symbol 2 bin 795 adet satış yaptı.
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Listenin 10'uncu sırasında ise BMW'ye ait bir model yer aldı.
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BMW 3 Serisinde 2 bin 740 adet satış oldu.
​İkinci el araç alacaklar dikkat: İşte en fazla satılan ikinci el 10 otomobil
Sıfır araç piyasasında ortaya çıkan tedarik sıkıntı ikinci el piyasasına alıcıları yönlendirince ister istemez fiyatlar da talebe göre uçuşa geçti. Koronavirüs salgını sonrası kimi ikinci el araç modellerinde yüzde 60'ları bulan fiyat artışları görüldü. Peki ikinci el otomobilde en fazla hangi modeller tercih ediliyor. Kasım ayı raporu paylaşıldı. Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, Toyota, BMW gibi markaların en fazla tercih edilen ikinci el modelleri kasım ayında en fazla satılan ilk 10 model arasına girdi. İşte ikinci el otomobil pazarında kasım ayı rakamları ve en çok satılan ikinci el otomobiller..
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