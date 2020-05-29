Ekonomi İkinci elde hareket başladı 100 bin TLye kadar araç arıyorlar
OTOMOTİV

İkinci elde hareket başladı: 100 bin TL'ye kadar araç arıyorlar

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta normalleşme sürecine girilirken, salgın sürecinde fiyatları artan ikinci el araç piyasası hareketlendi. Havaların ısınması ve insanların artık toplu taşımalara binememesinden dolayı ikinci el araçların daha cazip hale geldiğini belirten sektör temsilcileri telefonlarının yeniden çalmaya başladığını ve arayanların ağırlıkla 100 bin TL'ye kadar araç baktığını ifade ediyor.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs sonrası normalleşmeyle ikinci el araç piyasası da hareketlendi.
Koronavirüs sonrası normalleşmeyle ikinci el araç piyasası da hareketlendi.

Koronavirüs sürecinin başında otomobil markaları tarafından açıklanan üretimi durdurma kararları Türkiye’deki sıfır otomobillerin fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

Bu dönemde sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları ikinci el otomobile olan talebi artırdı ve ikinci el araç fiyatları da yükseldi.

İKİNCİ EL HAREKETLENDİ

İki ayı geçen salgın sürecinin ardından Eskişehir’de otomobil alacak olan vatandaşlar normalleşme süreci ile birlikte ikinci el araç piyasasında oluşan son durumu araştırmaya başladı.

Salgın sebebiyle durgun halde bulunan ikinci el araç piyasası normalleşmenin ilk adımları ile birlikte yeniden canlılık kazandı. İkinci el otomobil piyasası tedbirlerin yumuşatılmasıyla yeniden hareketlendi.

Sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları ikinci el otomobile olan talebi artırdı.

"TELEFONLAR ÇALMAYA BAŞLADI''

Konuyla ilgili konuşan galerici Yılmaz Yalçınkaya, fiyatların yüksek olduğunu ve piyasanın hareketlendiğini söyledi.

Yalçınkaya, "Korona virüs ilk çıktığında, işlerimiz çok durgundu ama şu anda hareket var. O da sıfır araçların üretimi azaldığı için. Bu nedenle sıfır ayarındaki araçların fiyatları yükseldi. Şu anda 2017-2018 model arabalar revaçta. Düzgün araba bulunmuyor, bir de bu şehir dışına çıkışlar yasaklandığı için Eskişehir içinde düzgün arabaların bitmesi haliyle fiyatların yükselmesine neden oluyor ama bir, iki haftadır hareketlilik var. Bizim satışlarımızdaki düşüşleri şuradan biliyoruz; karşımızda eksperler var. Onların hareketli olup olmadığından, oto centerdaki arabaların satışlarından anlıyoruz. Ancak şu anda fiyatlar yüksek, hareket de var. Şehirlerarası yasaklar bizi etkilemedi. Bizim yetki ve satış belgelerimiz olduğundan bizim için sorun yok. Şehir dışında çıkıp araba getirebiliyoruz ama riske atmamak için de kurtarıcılarla getiriyoruz. Yani nakliye yoluyla da getirebiliyoruz. İşlerimizde başlangıçta yüzde 80 düşüş oldu ama şu an hareket var.

Galerici Yılmaz Yalçınkaya.

Yüzde 70’lere vurdu, yani bu oranda satış oluyor. Düzgün araba olsun, durmuyor yani. Bir iki ay öncesi telefonlarımız çalmıyordu ama şu anda maşallah telefonlarımız çalmaya başladı. Şehir dışından arayanlar çok. Fiyatlar yüksek, havaların ısınması ve insanların artık toplu taşımalara binememesi arabayı cazipleştirdi. Herkes elinde olan 30-40 bin, 100 bin lira olanlar araba alma çabasında. Bir de, insanlara güven de geldi, hükumetin ekonomik durumuyla ilgili. Millet beklemedeydi ve şu an o bekleme sürecini bitirmiş durumda" diye konuştu.

Normalleşme sürecine girilirken, salgın sürecinde fiyatları artan ikinci el araç piyasası hareketlendi.

İŞLER AÇILIYOR

Bir başka galerici Mutlu Saygın da, virüs sürecinin başında neredeyse hiç satış yapamadıklarını belirtti. Şu an işlerinin biraz düzeldiğini aktaran Saygın,

"Korona başladığı zaman, 1-2 ay neredeyse hiç satış yapamadık, dükkana pek gelmedik. Şu anda işler yavaş yavaş açıldı ama yine eski işlerimiz yok. Satışlarda bayağı düşüş var ve araç fiyatları çok arttı. Şimdi şehir dışına çıkmaya yasak geldiği için pek çıkamıyoruz. Sıfır arabaların üretimi durdu. Ondan dolayı fiyatlar bayağı bir yükseldi. Şehir dışına araba satıyoruz ama bu şehir dışı yasağından dolayı, müşteriye arabayı satıyoruz, anlaşıyoruz ancak gelemiyorlar. Çekiciyle gönderelim diyoruz, bu sefer onlar da haklı olarak bir sürü para bağlayacaklar o yüzden arabayı almadan canlı görmek istiyorlar. Bu yüzden işler yüzde 50-50 düştü. Şu an ayda 5 araba satıyoruz, iki ay önce hiç satamadık. Önceden ayda 10-12 araba satıyorduk. Yine bayağı bir etkiledi. Fiyatların yükselmesiyle biz de araba bulamıyoruz. Sıfır üretimin devam etmesi ve şehir dışı yasağı kalkarsa iki el otomobil fiyatlarının daha iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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