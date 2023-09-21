İlk dijital katılım bankası faaliyette

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslı ilk dijital banka Hayat Finans Katılım Bankası, bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Hayat Holding tarafından kurulan Hayat Finans; mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi gibi dijital kanallar üzerinden faizsiz bankacılık esaslarına göre faaliyet gösterecek. Hayat Finans, bağlı bulunduğu Hayat Holding’in 85 yıllık birikiminden ve müşteri ağından yararlanmayı hedefliyor. 7 milyar dolar aktif büyüklüğü ile 17 ülkede 49 Türk markasını milyonlarca tüketiciye ulaştıran Hayat Holding’in, 67 şirketi ve 17 bin çalışanı bulunuyor.

MALİYETLERİMİZ DAHA DÜŞÜK

Şubesiz ve sadece dijital kanallardan hizmet veren Hayat Finans; finansal imkânlara kolay erişim ve daha az maliyetli bir iş modeli ile hizmet verecek. Bu özellikleri sayesinde hem bireysel hem kurumsal tarafından güçlü bir çıkış yapmak istediklerini belirten Hayat Finans Genel Müdürü M. Murat Ertem, dijital banka olmanın avantajlarını katılım bankacılığı prensipleriyle bir araya getirdiklerini ifade etti. Ertem, ‘Birlikte kazanıp birlikte paylaşmaya’ teşvik eden sürdürülebilir yapısı ile paydaş ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyoruz” dedi.

DİJİTALE HAZIR BİR KİTLE VAR

Türkiye’de tüketicilerin yüzde 92’sinin dijital bankacılık araçlarını kullanmak konusunda son derece istekli olduğunu ifade eden Ertem, “Ülkemizin dijital okuryazarlığı gayet iyi durumda. Ancak tüketicilerin neredeyse yarısı anlaşılmadıklarını, ihtiyaçlarına özel çözüm üretilmediğini düşünüyor. Alınan hizmetin kişiye özel, terzi işi olmadığını biliyor. Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak tıpkı dünyada olduğu gibi tamamen dijital süreçlerle, pürüzsüz bankacılık yapmak için buradayız. İhtiyacımız olan zihinsel dönüşümün Türkiye’deki liderliğini biz üstlenmek istiyoruz” diye konuştu.

HOLDİNG MÜŞTERİSİYLE DİRSEK TEMASINDAYIZ

Bir yılda 1 milyon müşteriye ulaşma hedefleri olduğunu belirten Ertem, Hayat Holding’in güçlü markaları sayesinde anneler, kadınlar, gençler, küçük esnaf, KOBİ’ler, üreticiler, perakende sektörü ve e-ticaret ekosistemiyle yıllardır dirsek temasında olduklarına dikkat çekti.

KREDİ TALEBİNE SANİYEDE CEVAP

Kredi başvurularını bankanın kendi özgü uygulaması olan Kredi Reyting Sistemi ile değerlendireceklerini belirten Ertem, “Geliştirdiğimiz sistem, 1.400 civarında parametreyi saniyeler içerisinde değerlendirme yaparak krediye cevap verebilecek. Önceliğimiz firmalar olacak” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Soner Canko ise Türkiye'de teknolojiye çok yüksek ilgi olduğunu söyledi. Canko, "Cep telefonunda ve bankacılıkta bunu yaşıyoruz. Biz de bu deneyimi en üst seviyelere çıkaracağız. Bizim başarımız dijital bankacılık için büyük bir tecrübe olacak" şeklinde konuştu.

İmalat sanayiine pozitif ayrımcılık

Bankacılığın her alanında faaliyet göstermeyi hedeflediklerini anlatan Genel Müdür Murat Ertem, “Kredi dağılımımız ilgili sektörlerin ekonomiden aldığı pay ile orantılı olacak. Sadece imalat sanayiine pozitif ayrımcılık yapmayı düşünüyoruz. Üretimin ve reel sektörün sürdürülebilir büyümesi için çalışacağız. Ticaret, sanayi ve ihracatın finansmana odaklanacağız. KOBİ’lerin dijital yolculuklarını desteklemek ve onlara can suyu olmak tüzel bankacılıktaki ana akslarımızdan birisi olacaktır” dedi.

BDDK normal banka ve IT denetimi yaptı

Türkiye’nin lisanslı ilk bankası için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) hem normal bankacılık hem de IT incelemesi yaptıktan sonra 23 Mart 2023 tarihinde faaliyet izni verdi. 40 yakın alanda entegrasyon incelemesinden geçen Hayat Finans Katılım Bankası için yeşil ışık yakıldı. Beş ayda hazırlıklarını tamamlayan Hayat Finans, bugün hizmet vermeye başladı. Faizsiz bankacılık esaslarına göre faaliyet gösterdiği için Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin yedinci üyesi Hayat Finans oldu.

Avrupa yakasına irtibat ofisi açacak

Hayat Holding’in en büyük iki iştiraki olan Hayat Kimya ve Kastamonu Entegre’nin yüzde 50’er ortaklığa sahip olduğu Hayat Finans’ın merkezi, Altunizade’deki Holding’in binasında bulunuyor. Yakında Avrupa yakasında da bir irtibat merkezi kurulacak. 160 personelle hizmete başlayan Hayat Finans, önümüzdeki yıl bu sayıyı 200’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. İleri teknolojilerde yetkin insan kaynağı ile inovasyon becerilerini geliştirecek banka, bunun için AR-GE’ye önemli bir kaynak ayıracak.







