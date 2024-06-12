İlk yüzer GES devreye girdi

Elazığ’da Keban Barajı üzerine kurulan 1 megavatlık Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), 7 köyde 47 bin 830 dekarlık araziyi sulayacak elektriğin yüzde 40’ını karşılayacak. Haziran ayı itibarıyla tam kapasite faaliyete geçen yüzer GES, Kuzova Pompaj Sulama Tesisi'nin yanına kurulan 2 megavatlık karasal GES’ten yüzde 20 daha fazla enerji üretmeyi başardı. Türkiye’nin ilk şebekeye elektrik veren yüzer santrali olma özelliği taşıyan Kuzova Yüzer GES’ inden yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.

Yüzer santral, elektrik üretiminin yanı sıra su yüzeyini örtmesiyle buharlaşmayı önlediği için önemli miktarda su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca su üstü GES’ler normalden yüzde 10 daha fazla verimli oluyor. İçme suyu için kullanılan suların dışındaki barajların yüzde 10’una su üzeri yüzer GES sistemleri yapıldığı takdirde Türkiye'nin elektriğinin yüzde 25'inin buradan karşılanabileceği belirtiliyor.

Suya teması yüzde 25 olan yüzer GES, fiber kompozit malzemesi sayesinde de suya mikroplastik salınımı yapmıyor. Tesis kurulumunun öncesinde, sonrasında ve üretim safhasında su kalitesi ve suda yaşayan canlıların yaşamlarına etkileri de bilimsel olarak araştırıldı. Herhangi bir negatif sonuç bulunmazken, GES'in temas eden kısımlarının da fiber olması sayesinde herhangi bir tehlikesinin olmadığı kanıtlandı.