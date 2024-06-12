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Ekonomi

İlk yüzer GES devreye girdi

Keban Barajı üzerinde kurulan Kuzova Yüzer GES, tam kapasite enerji üretimine başladı. Türkiye’nin ilk yüzer GES’i olan santral, yaklaşık 48 bin dekarlık araziyi sulayacak elektriğin yüzde 40'ını karşılayacak. Ayrıca yüzer GES tecrübe üretiminin ilk ayında karasal GES’ten yüzde 20 fazla elektrik üretti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:44 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kuzova Yüzer GES.
Kuzova Yüzer GES.

Elazığ’da Keban Barajı üzerine kurulan 1 megavatlık Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), 7 köyde 47 bin 830 dekarlık araziyi sulayacak elektriğin yüzde 40’ını karşılayacak. Haziran ayı itibarıyla tam kapasite faaliyete geçen yüzer GES, Kuzova Pompaj Sulama Tesisi'nin yanına kurulan 2 megavatlık karasal GES’ten yüzde 20 daha fazla enerji üretmeyi başardı. Türkiye’nin ilk şebekeye elektrik veren yüzer santrali olma özelliği taşıyan Kuzova Yüzer GES’ inden yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.

VERİM BEKLENTİLERİ AŞTI

Yüzer santral, elektrik üretiminin yanı sıra su yüzeyini örtmesiyle buharlaşmayı önlediği için önemli miktarda su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca su üstü GES’ler normalden yüzde 10 daha fazla verimli oluyor. İçme suyu için kullanılan suların dışındaki barajların yüzde 10’una su üzeri yüzer GES sistemleri yapıldığı takdirde Türkiye'nin elektriğinin yüzde 25'inin buradan karşılanabileceği belirtiliyor.

SU KALİTESİNE ETKİSİ YOK

Suya teması yüzde 25 olan yüzer GES, fiber kompozit malzemesi sayesinde de suya mikroplastik salınımı yapmıyor. Tesis kurulumunun öncesinde, sonrasında ve üretim safhasında su kalitesi ve suda yaşayan canlıların yaşamlarına etkileri de bilimsel olarak araştırıldı. Herhangi bir negatif sonuç bulunmazken, GES'in temas eden kısımlarının da fiber olması sayesinde herhangi bir tehlikesinin olmadığı kanıtlandı.



#Enerji
#Kuzova Yüzer GES
#Keban Barajı
#Ekonomi
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