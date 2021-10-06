İmalatçı KOBİ'ler dijitalde buluştu

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’leri bir araya getiren online sanayiplatformu.com kuruldu. Dijital pazar yeri sayesinde makine imalatı, talaşlı imalat, hırdavat ve malzemelerinin üretimini ve tedariğini sağlayan firmalar ihtiyaçlarını anında gidrebilecek. Platformla kısa vadede Türk sanayisinin global arenadaki zorlu rekabet süreçlerine katkı sağlaması planlanıyor.

Lale Yumrukçal

MALZEME TEDARİĞİNİ HIZLICA YAPABİLECEK

Platformun odaklandığı sektörlerin birbirlerine girdi sağlayan ve ilişkisi olan faaliyet alanları olduğunu söyleyen sanayiplatformu.com Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal, “Rutin faaliyetleri için birbirinden sürekli tedarik sağlayan bu sektörler aynı zamanda diğer sektörler için de tedarikçi konumunda yer alıyor. Platformumuzda adeta bir sanayi çarkı oluşturan bu dört ana sektör altında detaylı bir sektör-ürün ağacı bulunuyor. Örneğin makine imalatçıları; talaşlı imalatçılarla, malzemecilerle ve hırdavatçılarla çalışır, onlardan tedarik sağlar. Bu kendi içinde çalışan bir çark. Ayrıca dışarıdaki farklı sektörlerdeki alıcılar ise bu dört sektör ile ticaret sağlıyor. Platformumuz işte bu sektörlerdeki imalatçılar ile tedarikçileri buluşturuyor ve talep-teklif yönetimi yapmalarını sağlıyor. Böylece ticaretlerini büyütme fırsatı sunuyor. Şunu da eklemek isterim ki, son tüketiciye ürün satan firmalar platformda yer almıyor” diye konuştu.

ZAMAN VE PARADA TASARRUF İMKANI

Tedarikçi bulma ve satın alma süreçlerini kolay ve verimli hale getirdiklerinin altını çizen Lale Yumrukçal, “Dijital platformda gelişmiş sektör dizinine sahip olan altyapımızla, aramaları nokta atışı sonuçlar elde edecek şekilde optimize ediyor. Üye firma; detaylı sektör dizinine, konuma, şirket türüne, çeşitlilik durumuna göre aramalarını filtreleyebiliyor. Ticari faaliyetleri kolaylaştırma hedefinin bir sonucu olarak da üyeler, istedikleri tedarikçileri favori listesine alabiliyor. Sistem aynı zamanda talepleri doğrudan ana talep havuzunda yayınladığı gibi istendiği takdirde tek tıkla birden fazla seçim yapılarak firmaya talep göndermeye imkân tanıyor. Üyeler, tanımlanan yönetim panelinde tedarikçileri ve firmanın tüm geçmiş faaliyetlerini de görüntüleyebiliyor. Bu sayede hızlı bir süreç işliyor. Zamandan, paradan ve hızdan tasarruf sağlıyoruz’’ diye belirtti.