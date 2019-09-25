Ekonomi IMFnin yeni başkanı Georgieva oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

IMF'nin yeni başkanı Georgieva oldu

Uluslararası Para Fonu Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi. 5 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturacak Georgieva, 1 Ekim tarihinde göreve başlayacak.

Haber Merkezi AA
Kristalina Georgieva
Kristalina Georgieva

Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı oldu. IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

5 yıl görev yapacak

Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi. Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

  • AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

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