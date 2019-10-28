Ekonomi İndirime özeller de eşlik etmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İndirime özeller de eşlik etmeli

Merkez Bankası'nın bu cesur adımlarını sürdürerek yatırımla sağlıklı büyüme modelinin önünü açması gerektiğini söyleyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “Bankalar da bu adıma eşlik etmeli. Kredi faizlerini süratle indirmeli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ASKON Kırıkkale Şubesi açılışı kapsamında &quot;9. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı&quot; düzenlendi. Toplantının ardından ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Vali Yunus Sezer'e hediye verdi.
ASKON Kırıkkale Şubesi açılışı kapsamında "9. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantının ardından ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Vali Yunus Sezer'e hediye verdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, derneğin Kırıkkale Şubesi açılışı kapsamında düzenlenen "9. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi. Aydın; faiz lobisi karşısında dik duruş sergileyip her zaman faizlerin düşmesi için çağrıda bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerini iş dünyası adına tebrik etti.

HANİ KAOS OLACAKTI

Aydın, “Faizler düşerse kaos olur diyenler, bugün oluşan tabloyu çok iyi okumalı. Bugün faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz. Hamdolsun tek haneli rakamlara yeniden döndük. Bunun avantajlarını ilerleyen günlerde daha da iyi göreceğiz” dedi.

REEL SEKTÖR YENİDEN UMUTLANDI

  • Otomotiv sektörünün yeniden hareketlendiğine dikkat çeten Aydın, “İnsanlarımız kredi borçlarını yeniden yapılandırma olanağı bularak büyük yüklerden kurtuldular. Reel sektörümüz yeniden yatırım yapmak için umutlandı” diye konuştu.
  • Şimdi artık yatırım, istihdam, ihracat ve büyümenin önemli olduğunu dile getiren Aydın, özel bankalara faizi düşürme çağrısında bulundu: “Bankalar da bu adıma eşlik etmeleri, şirketlerimizin ve vatandaşlarımızın üzerindeki ağır faiz yükünü hafifleterek ticari, konut, araç ve ihtiyaç kredilerinde süratle indirimler uygulamalıdır. Bankalar fahiş oranlarda her yıl kar elde ettiklerini açıklarken, iş dünyamız ve vatandaşlarımızın sırtında faiz ağır bir yük olarak durmaktadır. Merkez Bankası bu cesur adımlarını atmaya devam etmeli, yatırımla sağlıklı büyüme modelinin önünü açmalıdır.”

Bir an evvel faizi düşürün
EKONOMİ
Bir an evvel faizi düşürün
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