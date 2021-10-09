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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İngiliz turistin rotası Türkiye: Karantina kalktı rezervasyonlar başladı

İngiltere’nin Türkiye’den gelen yolculara 10 gün karantina şartını kaldırması turizm sektöründe hareketliliği artırdı. Ekim sonuna kadar uçuşlardaki yoğunluğun süreceğini söyleyen TÜRSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, 2022 yaz sezonu için rezervasyonların şimdiden 2019’da ulaşılan turist sayısını yüzde 30 aştığını söyledi.

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Burak Karaca Yeni Şafak
İngiliz turistin rotası Türkiye: Karantina kalktı rezervasyonlar başladı
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye’de yapılan Kovid-19 aşılarının İngiltere tarafından tanınacağını açıkladı. Böylece, Türkiye’den İngiltere’ye yolculuk eden tam aşılı kişilerin 10 gün boyunca evde karantinaya girme zorunlulukları kalktı. Karar, İngiltere’ye gelmeden önceki son 10 gün boyunca kırmızı listedeki bir ülkede bulunmamaları koşuluyla, Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Brezilya, Güney Afrika’nın da aralarında bulunduğu toplam 37 ülkeden gelenler için geçerli. 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren Türkiye’den gelen yolculara herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Alınan kararın kısa sürede etkisinin görülmesi beklenirken, özellikle 2022 yaz sezonunda Türkiye’nin turizm rakamlarını katlayacağı öngörülüyor.

Özgen Uysal
Özgen Uysal

Dalaman'a günde 100 uçak iniyor

Türkiye salgın öncesi 2019 yılında 2,5 milyonun üzerinde İngiliz turisti ağırlarken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, 2022 yaz sezonunda 2019’un yaklaşık yüzde 30 üzerinde İngiliz turist ağırlanacağını dile getirdi. İngiltere ile uçuşların 24 Eylül itibariyle başladığını, 4 Ekim’de ise tamamen açıldığını aktaran Özgen Uysal, şu an itibariyle sadece Dalaman’a günde 100 uçağın indiğini belirtti. Ekim sonuna kadar uçuşların yoğun bir şekilde süreceğini vurgulayan Uysal, ay sonuna kadar 200 bin İngiliz turist beklediklerini söyledi.

OPERATÖRLERLE GÖRÜŞÜYORUZ

Uysal, “Rezervasyonlar başladı. Corendon, Easyjet gibi İngiliz operatörlerle sürekli görüşme halindeyiz, Türkiye’de tatil konusunda çok hevesliler. Normalleşmenin asıl etkisinin özellikle 2022 yaz sezonunda görüleceğini söyleyebiliriz” dedi. Marmaris’ten Kaş’a kadar olan hattın yüzde 70 İngiliz turistlere hitap ettiği bilgisini veren Uysal, İngiliz turistler bölgede olmazsa sezon 60 gün ile sınırlı kalıyor. İngiliz turist varlığı sezonu uzatıyor. Bu sebeple oldukça önem taşıyor” diye konuştu. CSS Legal Londra Ofisi İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce ise karantina şartının kaldırılmasının turizm sektöründe büyük bir hareketlilik sağlamasını bekledikerini bildirdi.

Osman Ayık
Osman Ayık

Asıl etkiyi 2022’de görürüz

  • Alınan kararın bu sene kış sezonu rakamlarında etkisinin görüleceğini kaydeden Eski Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, “Bodrum, Marmaris ve Fethiye hattında hareketlilik görebiliriz” dedi. Asıl etkinin 2022 yazında yaşanacağını aktaran Ayık, “İngiltere pazarı Türk turizmi açısından ilk 5’te yer alıyor. Bu nedenle gelişmeleri önemsiyoruz” diye konuştu.
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