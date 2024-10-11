İnovasyonda 37 sıra yükseldik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 11’incisi düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 2024, ‘Out of the Box’ temasıyla dün Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. İki gün daha sürecek etkinlikte; 120'den fazla konuşmacı ve yenilikçi paneller ile genç girişimciler desteklenirken uluslararası iş birlikleriyle Türkiye'nin inovasyon ekosisteminin merkezine taşınması hedefleniyor. Organizasyonun açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2012 yılından bu yana yüksek teknolojili ürün ihracatını iki katına çıkardıklarını, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 100 milyar dolara yaklaştıklarını belirtti. Türkiye İnovasyon Haftası'nın önemine dikkat çeken Gültepe, 11 yılda 500 binden fazla katılımcının etkinliğe dahil olduğunu, 31 bin 200 firmanın ise hedeflerine ortak olduğunu söyledi.





İNOVASYONDA YENİ ORTAKLIKLAR YOLDA

İnovasyon ekosisteminde uluslararası ortaklıklar kuracaklarını açıklayan Gültepe, bu yıl ABD, Çin ve İsveç gibi inovasyon liginde ön sıralarda bulunan ülkelerle iş birliği yapılacağını, uluslararası ortaklıklarla Türkiye’yi inovasyon ekosisteminin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirtti. Gültepe ayrıca, günlük etkinlik hakkında bilgi vererek, “Zenginleştirici masterclasslar, çalıştaylar ve çözüm odaklı grup çalışmaları hazırladık. Sizlere, inovasyonun dönüştürücü gücünü derinlemesine keşfetme imkanı sunacağız" dedi.





2 BİN 300 BAŞVURU İLE REKOR KIRILDI

Next Generation Zone'da genç girişimcileri desteklediklerini söyleyen Gültepe, üniversitelerle birlikte sektörler arası iş birliği imkanlarını artırdıklarını kaydetti. Gültepe, inovatif çalışmaların ticari ürüne dönüşmesinin kendileri için kuşkusuz ödüllerin en büyüğü olduğunu ifade ederek, "İnovaLİG yarışmamız 2 bin 300 başvuruyla rekor kırdı. Dereceye girenler ödüllerini cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar." şeklinde konuştu.





REESKONT KREDİ FAİZİNDE 5 PUAN DÜŞÜŞ OLURSA İHRACATÇI RAHATLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar liradan 4 milyar liraya yükseltti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, günlük reeskont kredilerinde limit artışını olumlu bulduklarını belirterek, "Merkez Bankası’nın reeskont kredilerinde belirlediği faiz oranı yüzde 25 civarında, ancak bunun bileşik faizi yüzde 37’ye çıkıyor. Eğer bu oran 5 puan aşağı çekilirse firmalar için çok daha yararlı olacaktır. Çünkü firmaların finansman maliyetleri oldukça yüksek ve kurdan dolayı firmalar zorluk yaşıyor” açıklamasını yaptı. Gültepe, bankaların uygulamalarına bakıldığında, "finansmana ulaşamıyorum" diyen bir firmanın olmadığını ifade etti.





BU YILKI HEDEF 264 MİLYAR $ IHRACAT

Türk iş dünyası olarak her geçen gün daha fazla alışılmış kalıpların dışına çıkmaya çalıştıklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti: "Bugün 225 ülke ve bölgeye ihracat yapan bir ülkenin iş insanlarıyız. Tüm bilinmezliklere ve risklere rağmen cesur adımlar atan, fark yaratan girişimcilerimizi ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında kırdığımız rekorun ardından, 2024 hedefimiz olan 264 milyar dolara ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'daima ileriyi' hedefleyeceğiz. Yenilikten, denemekten, yanılmaktan korkmayacağız."



