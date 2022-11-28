İnşaata yeşil beton

Kızılcahamam’da madencilik sektöründe inci taşı olarak bilinen 14 milyon tonluk perlit sahası keşfedildi. İnşaat sektöründe yeşil beton yapımı, tarım, endüstri, ilaç ve kimya gibi birçok alanda kullanılan perlit keşfi ile ekonomiye 7 milyar lira katkıda bulunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kızılcahamam Perlit Madeni Açık İşletme Tesisi Ön Fizibilite raporuna göre, Kızılcahamam’da 14 milyon tonluk volkanik bir cam olan perlit keşfi gerçekleştirildi.

YALITIMIN HAMMADDESİ

Küresel ısınma nedeniyle birçok sektörde sürdürülülebilir yöntemler geliştirilirken, inşaat sektöründe de çimento üretimi büyük oranda karbon salınımına neden olduğundan dolayı tüm dünya; içerisinde perlitin de kullanıldığı yeşil beton adı verilen betona geçiyor. İnşaat sektöründe ses ve ısı yalıtımının hammaddesi olan perlit, aynı zamanda çimento, alçı bağlayıcılar ve yüzey döşemelerinde de kullanılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “İlk evim, ilk işyerim” kapsamında yapılacak sosyal konutların çevreci olması hedefi koyduğu bu dönemde, yapılan keşif binalardaki yeşil dönüşümü de hızlandıracak.

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99 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Türkiye mevcutta 96 ülkeye perlit ihracatını hammadde olarak gerçekleştirirken, proje kapsamında Bolu’nun Gerede ilçesinde kurulacak perlit zenginleştirme tesisi ile ürünün katma değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önü açılacak.

Kovid-19’un etkilerinin ortadan kalkması ve küresel enflasyonun azalması ile birlikte konut talebi ve beraberinde konut inşaatlarının artması beklenirken, Türkiye’nin de bu madeni Hindistan, Almanya, ABD ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç etmesi planlanıyor. Yurt içinde perlit üretimi yapan firmaların 2022 yılı perlit talebi geçen seneye göre yüzde 200 düzeyinde artarken, perlit madeni satış fiyatı ise yüzde 350-400 yükseldi.

60 BİN TON ÜRETİLECEK

Perlit madeninin işlenmesi ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinde pazar liderliğini koruyan ABD, bu ürünleri ham olarak Yunanistan pazarından alıyor. Proje kapsamında kurulacak perlit zenginleştirme tesisi ile Türkiye bu alanda da pazar liderliğine oynayacak. Kızılcahamam’daki açık işletme tesisinde yıllık 60 bin ton perlitin üretilmesi planlanırken, Gerede perlit zenginleştirme tesisinde ise 56 bin ton yarı mamul perlit üretilecek. Tesiste üretilen perlitten, tesisin planlanan ekonomik ömrü olan 2037 yılına kadar 6 milyar 906 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

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Dünyadaki rezervin %74’ü Türkiye’de

Dünyadaki bilinen perlit rezervlerinin yüzde 74’ü Türkiye’de bulunurken, perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10’ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalurji gibi sektörlerde kullanılıyor. Dünyada perlit üretimi 2008-2021 döneminde yüzde 137.2 artarken, 2021’de 4.2 milyon ton perlit üretimi gerçekleşti. 2021’de perlitin yüzde 36’sını Çin, yüzde 29’unu Türkiye, yüzde 17’sini Yunanistan ve yüzde 12’sini ise ABD üretti.

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