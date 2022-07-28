Ekonomi İnternet reklamlarında şikayet edilen adres dilekçeye eklenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternet reklamlarında şikayet edilen adres dilekçeye eklenecek

İnternet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçeye eklenecek.

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Haber Merkezi AA
İnternet reklamlarında şikayet edilen adres dilekçeye eklenecek
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca sadece kablolu ortamdan tek il yayın lisansı olan bölgesel ve yerel yayın lisansı veya izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların yerel düzeyde yapıldığı kabul edilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ulusal yayın lisansına sahip olmaksızın uydu TV, tek il yayın lisansı hariç kablo TV, internet TV ve isteğe bağlı hizmet yayın lisansı veya yayın izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların uydu ortamından yapıldığı kabul edilecek.

İnternet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçeye eklenecek.

Yönetmelik, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Milyonlarca emekli bekliyordu: Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor
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Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı bugün ödenmeye başlıyor.
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Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak.
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Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.
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Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.
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Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.
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Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.
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Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?<br><br>Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.
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Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.<br><br>
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6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.
Milyonlarca emekli bekliyordu: Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor
Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin temmuz ayı zam farkları bugün ödenecek. Toplamda 6 milyar 447 milyon liralık ödeme yapılacak.

Bakan Varank’tan FOX TV’ye çok sert tepki: Dünyanın en ahlaksız medyası bizim ülkemizde
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