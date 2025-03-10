İnternette 'güvenli' abonelik

Türkiye'de güvenli internet hizmeti çocuk ve aile profilinden oluşuyor. 2024 sonu itibarıyla 50 milyonu aşkın internet abonesi Güvenli İnternet Hizmetini tercih etti.
BTK verilerine göre; 50 milyon abonenin yüzde 99,6'sı aile profili, yüzde 0,4'ü ise çocuk profilini tercih etti. Abone sayısı Haziran 2024'te 44 milyondu. 6 ayda 6 milyon abone güvenli interneti tercih etti. Çocuk profiliyle sadece pozitif içerikli "web" sitelerine girilebilirken, aile profilinde ise zararlı içerik barındıran sitelere erişilemiyor. Öte yandan Alo 141 Çağrı Merkezi İnternet Bilgi Yardım Destek Hattı ise 2019-2024 yılda 430 bin çağrıya cevap verdi. Yine BTK bünyesinde kurulan ihbaryap.org.tr'ye de çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu, fuhuş gibi konularda ihbarda bulunulabiliyor. Vatandaşlar gizli ve açık isimle gördükleri herhangi bir içeriğin linkini atarak ihbar edebiliyor.
İHBAR HATTI AÇIK
Bu kapsamda da BTK'nın avukatları ve uzmanları anında bu ihbarları değerlendiriyor. BTK son kertede gerekli ve yasal durum oluşmuşsa ilgili siteyi kapatıyor. Sosyal medya içeriği ise de hemen ilgili sosyal medya şirketlerine bunlar gönderilip kapatılması ve erişim engellemesi sağlanması için yasal süreç başlatılıyor.