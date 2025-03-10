İnternette 'güvenli' abonelik

BTK verilerine göre; 50 milyon abonenin yüzde 99,6'sı aile profili, yüzde 0,4'ü ise çocuk profilini tercih etti. Abone sayısı Haziran 2024'te 44 milyondu. 6 ayda 6 milyon abone güvenli interneti tercih etti. Çocuk profiliyle sadece pozitif içerikli "web" sitelerine girilebilirken, aile profilinde ise zararlı içerik barındıran sitelere erişilemiyor. Öte yandan Alo 141 Çağrı Merkezi İnternet Bilgi Yardım Destek Hattı ise 2019-2024 yılda 430 bin çağrıya cevap verdi. Yine BTK bünyesinde kurulan ihbaryap.org.tr'ye de çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu, fuhuş gibi konularda ihbarda bulunulabiliyor. Vatandaşlar gizli ve açık isimle gördükleri herhangi bir içeriğin linkini atarak ihbar edebiliyor.