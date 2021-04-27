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Ekonomi Bir araca iki farklı ilan Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternette kapora dolandırıcılığı: Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı!

Bir araca iki farklı ilan: Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı!

Dolandırıcılar internette en fazla ilgi gören üç alanı resmen kendilerine gelir kapısı haline getirmiş durumda. Bunlardan ilki ikinci el otomobil ile kiralık ve satılık ev ilanları iken bir diğeri ise yaklaşan yaz öncesi koronavirüs sürecinde tatilcilerin yeni gözdesi olan yazlıklar. Düşük fiyatlı sahte ilanlar üzerinden vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar aldıkları kaporalar ile ortadan kayboluyor. Mersin'de satışa çıkardığı aracının 24 bin TL daha ucuza başka biri tarafından da ilana çıkarıldığını öğrenen vatandaş şoke olup soluğu mahkemede alırken, bir başka vatandaş ise kiralayacağı ev için kendisinden peş peşe kapora istenmesi üzerine dolandırıldığını anladığını belirtiyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
İnternette kapora dolandırıcılığı: Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı!
Dolandırıcılar ilanlardaki görsel ve bilgileri kopyalayıp daha düşük fiyatlı yeni ilan çıkarak tuzağa düşürüyor.

Koronavirüs salgınında talep patlaması sonrası fiyatları da uçuşa geçen ikinci el otomobilde yapılan çok sayıda uyarıya rağmen kapora dolandırıcılığı devam ediyor.

İlan siteleri üzerinden başkalarına ait araçların fotoğraf ve bilgilerini kopyalayarak piyasa fiyatının yüzde 10 ile 20 altında satışa çıkaran dolandırıcılar, fiyatı düşük bulup kendilerine dönenlerden ise çeşitli miktarlarda kapora alarak kayıplara karışıyor.

Bu şekilde çok sayıda mağdurun olduğu bilinirken bir kapora dolandırıcılığı ise bilinçli vatandaşların haber vermesi üzerine son anda engellendi.

GELEN TELEFONLA ŞOKE OLDU!

Mersin'de yaşayan Serkan Sahil isimli vatandaş 2014 model Volkswagen marka aracını Türkiye'nin alanında önde gelen ilan sitelerinden birinde satışa çıkardı. Aracına 169 bin TL fiyat biçen Sahil, aynı model ve yıl bandında araç arayışı içerisinde olan bir vatandaştan gelen telefonla şoke oldu.

Kapora yerine hesabının ekran resmini attı, 130 bin lirasından oldu
GÜNDEM
Kapora yerine hesabının ekran resmini attı, 130 bin lirasından oldu

AYNI ARACA DÜŞÜK FİYATLI İKİNCİ İLAN

Aracının aynı fotoğraflar ve açıklama ile piyasa fiyatının 24 bin TL altına yani 145 bin TL'ye satışa çıkarıldığını öğrenen Sahil, ilandaki numarayı bir tanıdığına arattı. Telefonu açan dolandırıcılar aracı paraya sıkışık oldukları için acil olarak satışa çıkarttıklarını belirtip hesap bilgisi paylaşarak üç bin TL kaparo istedi.

Dolandırıcılar tarafından çıkılan sahte ilan.
Dolandırıcılar tarafından çıkılan sahte ilan.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Dolandırıcılar ile yapılan görüşmeyi kayda alan Sahil, ilanın sahte olduğunu site yönetimi ile paylaşarak kaldırtırken, görsellerin üzerinde logo olmasına rağmen sahte ilana onay verilmesine ise tepki gösterdi. Sahil, dolandırıcılar ile yapılan görüşmenin ses kaydı ile savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

TC KİMLİK NUMARASI ŞARTI GETİRİLMELİ

Her önüne gelenin ikinci el araç ticareti yapmaması ve sektördeki kayıt dışılığın sona erdirilmesi için İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği yetkilileri ikinci el araç ilanlarına yönelik TC kimlik numarası zorunluluğu getirilmesini öneriyor.

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
EKONOMİ
Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor

YETKİ BELGESİ GELDİ AMA SAHİBİNDEN GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Kapora tuzağının en fazla gerçekleştiği bir diğer alan ise internet üzerinden kiraya ve satışa çıkarılan konutlar oluyor. Bu alanda suiistimalleri önlemek ve her önüne gelenin emlakçılık yapmasını engellemek adına geçtiğimiz aylarda yetki belgesi zorunluluğu getirilmiş, düzenleme ise 1 Nisan itibariyle uygulanmaya başlamıştı.

Düzenleme kapsamında artık emlakçılar ilan verirken yetki belgeleri ile sitelere giriş yapabiliyor. Ancak mülk sahiplerinin kendi ilanlarını vermelerine yönelik her hangi bir engel henüz bulunmuyor. Bu da dolandırıcıların sisteme girişi için açık kapı bırakıyor.

Yetki belgesi şartı sonrası dolandırıcılar bu sefer de sahibinden ilan giriyor.
Yetki belgesi şartı sonrası dolandırıcılar bu sefer de sahibinden ilan giriyor.

KİRALIK EV İÇİN KAPORAYI DOLANDIRICILARA YOLLADI

İnternette gördüğü kiralık ev ilanı üzerinden iletişime geçen C.K. isimli vatandaş ise başından geçen olayı şu şekilde anlatıyor: ''İnternette kiralık ev ilanı gördüm ve iletişime geçtim. Telefonu açan şahıs ev sahibi olduğunu belirtip 500 TL kapora istedi. Bahsettiği ücreti yatırdıktan sonra kontrat için gün ve saat noktasında anlaştık. Ancak şahıs daha sonra kapora adı altında farklı bir ücret daha talep etti. O zaman dolandırıldığımı anladım.''

Kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı
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Kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

TATİLİNİZ ZEHİR OLMASIN!

Kapora dolandırıcılarının son gözde alanlarından biri ise koronavirüs salgınında tatil yapacak vatandaşların otellere alternatif olarak yoğun olarak ilgi gösterdiği kiralık yazlık ve villalar. Sezonluk fiyatları 400 bin TL'ye kadar çıkan yazlıklar dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Yer kalmayacak korkusu ile tatilini erkenden garantiye almak isteyenleri yine piyasanın altında fiyatlar ve sahte görseller ile tuzağa düşüren dolandırıcılar paraları alıp sırra kadem basıyor.

İzmir'de internetten villa ilanlarıyla insanları dolandıran ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı.
İzmir'de internetten villa ilanlarıyla insanları dolandıran ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı.

20 KİŞİYİ 200 BİN TL DOLANDIRDILAR

Gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinin internetteki sayfalarını kopyalayarak çok düşük kiralama bedelleriyle sahte ilanlar yayımlayan kişilere geçtiğimiz ay İzmir'de operasyon düzenlenmiş şüphelilerin bu yöntemle 20 kişiden bin ile 20 bin TL arasında kapora alarak 200 bin dolandırdıkları ortaya çıkmıştı.

İkinci el otomobilde kapora tokatçılığı!
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İkinci el otomobilde kapora tokatçılığı!

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