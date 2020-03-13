Ekonomi İpekyol ilkbahar-Yaz 2020 koleksiyon ile zamanın ruhunu yansıtan bir mevsim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İpekyol ilkbahar-Yaz 2020 koleksiyon ile zamanın ruhunu yansıtan bir mevsim

Feminen ve modern tasarımları kusursuz detayları tamamlayan İpekyol İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, yeni mevsime doğru ferah bir seçki sunuyor. İpekyol kadının stiline gönderme yapan koleksiyon parçaları, sahil çeridine doğru yola çıkarak şıklık kodlarını yeniden yorumluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İpekyol ilkbahar-Yaz 2020 koleksiyonu.
​İpekyol ilkbahar-Yaz 2020 koleksiyonu.

Yeni mevsimin penceresinden esen meltemlere eşlik eden modern siluetler, Ipekyol İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu’nda bir araya geliyor. Kontrast renklerin hakimiyetindeki farklı detaylar ise güneş ve denizin yansımasından gelen doğallık ile yeni hikayelere doğru yola çıkıyor.

  • Total look’un gücüyle harekete geçen ceket ve pantolon takımları hiç olmadığı kadar hafif ve dökümlü olarak karşınıza çıkıyor. Isınmaya başlayan mevsimi yansıtan sarılar ve ekose desenlerse takımlardaki hakimiyetini koruyor. Farklı kalıplardaki yeni nesil jean’lere eşlik eden cropped trikolar ve ceketler, gündüzden geceye kolaylıkla adapte olan kombinlerin kuşkusuz başrol oyuncusu olarak sahnede…

Su yeşilinin duruluğu şort ve bluzlarla eşleşerek rafine bir görünüm sunuyor. Çizgi denkleminden ortaya çıkan geometrik desenli elbise ve gömleklerse kombinasyonunuzu zenginleştiriyor. Şehirde yazı yaşatacak toprak tonları, farklı okazyonlara eşlik eden tulum ve eteklerle ahenk yaratıyor. Volanların hakimiyetiyle elbiselere romantik etki katan detaylar, yumuşak lila tonuyla renk üzerinde ittifakı kuruyor.

Sade olduğu kadar dingin şehirli kadının stiline dokunan ton sür ton beyazlar, yağmurluk ve flare pantolon ile 70’leri günümüze adapte ediyor. Deniz seviyesine inen ve sımsıcak kumlara çarpan lacivertler, akşam esintilerine eşlik edecek trikolarla güçlü bir yorum kazanıyor. Bu siluetin marin ruhunu tamamlayan parçası ise çizgili rahat bir pantolon olarak karşınıza çıkıyor.

Yumuşak görünümlü doğal kumaşlar

Farklı kumaşların ana materyal olarak kullanıldığı Ipekyol İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, haki ve hardal sarılarıyla bir araya gelerek feminen bel hattını ortaya çıkaran midi elbisede yeniden hayat buluyor. Yeni başlangıçlara açılan ve yumuşak görünümünü doğal tonlarla harmanlayan kumaş katmanlı somon elbise ve camel renkli trençkot, bohem olduğu kadar karakterli parçaların uyumunu kanıtlıyor.

Doğal dokular, natürel renk paleti ve soyut formlar aksesuarların tamamlayıcı denklemini oluştururken; çiçek figürleri, organik formlarla akriliğin buluşması, ip sargılı küpeler ve doğadan ilham alan midye kabukları, deniz yıldızı, mercanlar, inciler, yaprak figürlerinin kullanıldığı küpe ve kolyeler kombinlerin ince detaylarını oluşturuyor.

Sabahtan akşama rahat-şık görünümü tamamlayan renkli sneaker’lar ve topuk bölümü geometrik formlu, topuklu ayakkabılarsa minimal bir vurgu yapıyor. Maksi ve mini çantalar, şık okazyonlara kusursuzca adapte olurken, helenistik çağa gönderme yapan sandaletler bu kez renkli aksesuarla modern görünüme bürünüyor.

Oversize hasır çanta ve şapkalarsa plajları kuşatıyor. Doğal dokular, yumuşak formlar ve kusursuz tasarımların bir araya geldiği Ipekyol İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, sizi sıcak iklime doğru davet ediyor.

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