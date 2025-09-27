Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı yeniden faaliyete geçti

Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
