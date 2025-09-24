Yeni Şafak
Yeni petrol hamlesi: Bir ilde petrol arama süresi 5 yıl uzatıldı

08:3324/09/2025, Çarşamba
AA
TPAO ve Petrogas'ın petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.
TPAO ve Petrogas'ın petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Petrogas'ın, Tekirdağ'da bulunan petrol işletme ruhsatının süresi 5 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun ve Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin, Tekirdağ'da ARİ/TPOPPG/K/F19-b4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatının süresinin 09.10.2025'ten, 09.10.2030'a kadar uzatılmasına karar verildi.
#Petrogas Industry
#Resmi Gazete
#TPAO
#Petrogas
#Tekirdağ
