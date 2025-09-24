Yeni petrol hamlesi: Bir ilde petrol arama süresi 5 yıl uzatıldı

Buna göre TPAO'nun ve Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin, Tekirdağ'da ARİ/TPOPPG/K/F19-b4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatının süresinin 09.10.2025'ten, 09.10.2030'a kadar uzatılmasına karar verildi.