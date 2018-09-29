İran’dan petrol alımı arttı

Böylece, geçen yıl İran’dan yapılan aylık ham petrol ithalatı ortalaması olan 957 bin ton seviyesine tekrar yaklaşıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı geçen yıl 42 milyon 653 bin ton oldu. Bunun 25 milyon 767 bin tonunu ham petrol ithalatı oluşturdu. Söz konusu ithalatın 11 milyon 492 bin tonu ise İran’dan gerçekleştirildi. Böylece 2017’de İran’ın Türkiye’nin ham petrol ithalatındaki payı yüzde 44,6, toplam petrol ithalatındaki payı ise yüzde 26,9’a ulaştı.

İLK 7 AYDA %30 AZALDI

Bu yılın ocak-temmuz döneminde İran’dan ithal edilen ham petrol miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 azalarak 5 milyon 163 bin 291 tona geriledi. Geçen yılın 7 aylık döneminde Türkiye İran’dan 7 milyon 426 bin ton ham petrol ithal etmişti. Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği ham petrol miktarı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 69 azalarak 287 bin 843 tona gerilemişti. Temmuz ayında ise bu miktar haziran ayına göre yüzde 201 artarak 867 bin 269 tona yükseldi.