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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş dünyası alternatif değerleniyor: Savaş uzarsa farklı pazarlara

Ukrayna ile ticaret yapan Türk iş insanları, bir ayını dolduran savaşın uzaması halinde alternatif pazarlara yönelmeye hazırlanıyor...

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Yasemin Asan Yeni Şafak
İş dünyası alternatif değerleniyor: Savaş uzarsa farklı pazarlara
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Ukrayna ile ticaret yapan Türk iş insanları, bir ayını dolduran savaşın uzaması halinde alternatif pazarlara yönelmeye hazırlanıyor. Savaşın iki ülke arasındaki ticarete bir aylık bilançosu 400 milyon doları buldu. DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, tedarik zincirinde dengenin giderek daha fazla bozulduğuna dikkat çekti.

MÜTEAHHİTLER SIKINTILI

  • Yeni Şafak’a konuşan Çetin, bir ayı geride bırakan savaşın ekonomik boyutunu ve Türkiye’ye etkilerini değerlendirdi. İhracatta yaklaşık 200 milyon dolarlık, ithalatta ise 200 milyon dolarlık bir zarar tahmin ettiklerini söyleyen Çetin, “Müteahhitler savaştan dolayı çalışamıyor. Bu yüzden müteahhitler Ukrayna’dan parasını alamayacak. Ukrayna’da bin 500 firmamız faaliyet gösteriyor. En çok lojistik, müteahhitlik, turizm gibi sektörler olumsuz etkileniyor. Ukrayna’da hammadde fiyatları inanılmaz şekilde yükseldi, pahalılık başladı. Tedarik zincirinde denge bozuldu. Ukrayna’daki iş insanları sürekli gıda, yiyecek, içecek destekleri istiyor” diye konuştu.

Ruşen Çetin
Ruşen Çetin

GÜVENLİ HAT AÇILMALI

Lojistikle ilgili sorunlara dikkat çeken Çetin şöyle konuştu: “Lojistik sorununun çözülmesi konusunda güvenli mavi hat gibi çalışmalar vardı. Bakanlıkla, konunun çözümü konusunda temaslarımız sürüyor ama bakanlığın yapacağı bir şey yok. Savaşın uzaması halinde iş insanları ‘ne yapabilirim’ araştırması yapıyorlar. İş insanları Asya’ya, Çin’e, Afrika’ya, Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’ya yönelebilir. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve savaşın bitmesi çağrısında bulunuyoruz. Çünkü savaşın kazananı ya da kaybedeni olmaz.”

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