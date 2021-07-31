İş dünyası yangını seyretmedi

Türk iş dünyası yurdun dört bir yanından gelen yangın haberlerine karşı yardım ve fidan seferberliği başlattı. Başta iş dünyası STK’ları olmak üzere birçok özel kuruluş ücretsiz yardım ve lojistik destek sağlıyor. Başlatılan kampanyaya ilk etapta milyonlarca fidan bağışında bulunuldu.

BANKALAR 1 MİLYON FİDAN BAĞIŞLADI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu yaşanan yangın felaketi nedeniyle dün acil bir toplantı yaptı. Toplantı sonucunda, “Ortak varlıklarımız olan ormanlarımızın yeniden kazanılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği üyelerinden her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde, adedi 10 TL’den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışta bulunmasına karar verilmiştir” kararı çıktı. Öte yandan yangın mahalinde bulunan şubelerin müşterilerine mücbir sebepten dolayı borç erteleme ve destek kararı alınırken, kredi işlemlerinde ise kolaylık sağlanacağı duyuruldu.

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TOBB’DAN 5 MİLYON TL DESTEK GELDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi de (TİM), yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikimi için seferberlik başlattı. TİM, ihracat ailesini, yangında zarar gören orman bölgelerinde geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya davet etti. Üç büyük operatör ise toplamda 250 bin fidan bağışladı.

2 MİLYON ESNAFA YARDIM ÇAĞRISI

2 milyondan fazla üyesi bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise esnafa çağrı yaparak, “Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de, "Ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık" açıklamasında bulundu.

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ANTALYALI SANAYİCİ HERKESİ DAVET ETTİ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Seydi Tahsin Güngör, ortak bir açıklama ile Manavgat’taki orman yangında zarar gören vatandaşlar için Antalya Valiliği tarafından düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundu. Oda başkanları, yaptıkları ortak açıklamada, “Antalya tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşıyoruz. Yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için hepimize büyük görev düşüyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 500 bin TL ile kampanyaya destek verdi. Antalya Ticaret Borsası tarafından da Manavgat bölgesindeki çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda ilk etapta 100 ton saman ve yem bölgeye intikal ettirildi. Tüm oda ve borsalarımız ile iş insanlarını kampanyaya davet ediyoruz” dedi.

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ÜCRETSİZ LOJİSTİK

Antalya merkezli havayolu SunExpress, yaşanan yangın facialarının ardından ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaştırıyor. Öte yandan CarrefourSA, yangının etkili olduğu Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçelerine yardım tırı gönderdi.

EKONOMİ Pegasus'tan yangın bölgelerindeki yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı

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