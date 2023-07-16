İş dünyasından Körfez’e çıkarma

Türkiye son 6 ayda Körfez ülkeleriyle ticaretini yüzde 80 artırarak önemli bir yol katederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 ülkeye yapacağı ziyaretle ivmeyi daha da yukarı çıkarmıyı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılacak Körfez çıkarmasında masada yer alacak konular arasında enerji ve ulaştırma sektörü başı çekiyor. Körfez’e, bakanların yanı sıra 100 farklı sektörden birçok iş insanı da katılacak.





SUUDİ ARABİSTAN İLE TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı Suudi Arabistan. Suudi Arabistan ile dijital dönüşüm, yapay zekâ, altyapı, akıllı şehir, gayrimenkul geliştirme ve inşaat alanında görüşmeler yapılacak. Türk sektör temsilcileri tarafından Suudi yatırımcıların da Türkiye’deki yatırım ortamından yararlanmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Bölgede bugüne kadar 25 milyar dolar değerinde 390 inşaat projesini üstlenen Türkiye’nin inşaat sektörü için yeni yatırımlar yapması da bekleniyor.





KATAR DOĞAL GAZI MASADA

İkinci turak ise Katar. Türkiye’nin en büyük ekonomik ortaklarından Katar’ın Anadolu’da 10 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor. Türkiye bu kapsamda Katar’ın hem hâlihazırdaki yatırımlarının nasıl iki taraf için de kazançlı duruma getirileceği hem de yeni alanlardaki işbirliklerini masaya yatıracak. Ayrıca Katar’ın yıllık ürettiği doğal gaz miktarının 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkartabileceği Kuzey Sahası Genişlemesi (North Field Expansion-NFE) projesi kapsamında oluşacak yeni fırsatlar için de görüşmeler yapılacak.





TİCARET KATLANACAK

Körfez çıkarmanın son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Türkiye’nin Körfez’deki en önemli ticaret ortaklarından biri olan BAE Türkiye’ye yapılan stok yatırım tutarı 3,4 milyar doları buldu. Yapılacak çıkarmada lojistik, finans, petro-kimya, yenilenebilir enerji ve altyapı alanları başta olmak üzere büyük çaplı konut-rezidans, metro, havalimanı ve karayolu projeleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretçilerin masadaki gündem maddesi olacak.





1 EYLÜL YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nda değişiklikler yapılarak iç onay süreci tamamlandı. Bu çerçevede, ‘Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin katlanarak artması bekleniyor.



