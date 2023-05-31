İş dünyasından şura çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ekonomi şurası çağrısında bulundu. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda dün düzenlenen TOBB 79. Olağan Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı tebrik ederek konuşmasına başladı.

Hisarcıklıoğlu, “Milletimizin teveccühüyle bir seçimden daha başarıyla çıktınız. Önceki 21 yılda olduğu gibi, aynı azimle ve inançla çalışmayı sürdüreceğinizi biliyoruz. Reformcu ve icracı vizyonunuzla, ülkemize yeni başarılar yaşatacağınıza inanıyoruz. Sizi bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI

Seçimlerde milli iradenin tecelli ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Milletimiz, ferasetiyle tercihini yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, ülkemizi, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirmiştir. Artık, seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için, daha çok çalışma zamanıdır” diye konuştu.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR

Erdoğan’a ekonomik şura çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Siz de, iş hayatından geldiniz. Üretimin ve ticaretin zorluklarına vakıfsınız. Reel sektörden gelmiş biri olarak da, hep bu camianın yanında yer aldınız. Genel Kurullarımızda ve Ekonomi Şuralarında, saatler boyunca, sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliyetimize katılıp, Türk iş âlemine desteğinizi gösterdiniz. Devletimizin bize verdiği her görevde, Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz. Daha hızlı koşmaya, ülkemizi daha ileriye taşımaya hazırız. Bunu mümkün kılmak için, başta finansmana erişim olmak üzere, karşımıza çıkan zorlukları sizinle paylaşmak istiyoruz. Sizin çözüm odaklı yaklaşımınızın, iş dünyamıza büyük moral vereceğine inanıyoruz. Bunun için de, yine sizin liderliğinizde ve uygun göreceğiniz bir tarihte, yaşadığımız sıkıntıları aktarabileceğimiz, TOBB Ekonomi Şurasının düzenlemesini takdirlerinize arz ederiz.”

YEŞİL PASAPORT İSTEDİ

Oda-Borsa camiasının Türkiye’yi yurt dışında da üst düzeyde temsil ettiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, yeşil pasaport talebinde de bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Küresel platformların tümünün ülkemize yeni ihracat ve yatırım imkanları sağlamak için uğraş veriyoruz. Ama ne yazık ki, buna liderlik edenleri, vize kuyruklarında bekletiyoruz. Oda-Borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi, reel sektörün yanında duran sizden, bu konuda da müjdeler geleceğine inanıyoruz” dedi.

İhracatta güçlü büyüme sürüyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise bugüne kadar tüm iş dünyasıyla bir çarkın dişlileri gibi uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Küresel ekonomide yaşanan istikrarsızlıklara ve bozulmalara rağmen Türkiye'ye ilişkin verilerin, ekonominin temellerinin sağlam olduğuna işaret ettiğini belirten Muş, "Türkiye ekonomisi son yıllardaki ivmesini devam ettirmektedir. Mayıs ayında ihracattaki artış sürüyor. İki gün sonra rakamlar tamamen netleşecektir ama ilk veriler bize yüzde 10'un üzerinde artış ve en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını göstermektedir" dedi. Muş, Türk Ticaret Bankası’nın yakında iş dünyası temsilcilerine hizmet vermeye başlayacağını da belirtti.



