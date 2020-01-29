İş garantili meslek liseleri

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun yıllardır imalat sanayii başta olmak üzere birçok sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununu çözmek için harekete geçti. Bakanlık öncülüğündeki projeler sayesinde iş garantili meslek okullarına ağırlık verilecek. Söz konusu süreçle ilgili hedefleri paylaşmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel otellere turizm lisesi, statlara ise futbol, basketbol ve çim teknolojisi ile ilgili okullar açacaklarını dile getirdi. Teknoparkların içine de okullar açacaklarını belirten Selçuk ayrıca tarım, yenilenebilir enerji ve madencilik alanında da meslek liseleri olacağını söyledi. Selçuk ayrıca eğitim sistemini ekonomiyle buluşturmak zorunda olduğumuzu da vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

100’DEN FAZLA OTEL İLGİLENİYOR

İlk etapta 11 otelin içinde otel açtıklarını söyleyen, Bakan Selçuk “Meslek liselerinde eğitim verdiğimiz 54 alan ve 203 dalda ilgili çeşitli sektörlerle sistematik bir iş birliği yaklaşımı gerçekleştiriyoruz. 100’ün üzerinde otelden de talep var. Otel, öğrenciye kalacak mekan ve harçlıklarını veriyor. İş garantisini ve diğer standartları protokolle belirliyoruz” dedi.

ÇİM TEKNOLOJİSİ İÇİN PLANLAMA

Fotoğraf:Arşiv

Bir diğer önem verdikleri konunun spor olduğunu belirten Selçuk halen voleybol gibi alanlarda spor liseleri olduğunu belirterek “Statlara da okul açacağız. Futbolla ve basketbolla ilgili okullar kurarak, stadyumların içine açacağız. Çünkü bütün tesisler orada boş duruyor. Önümüzdeki yıl pilot uygulama başlayacak. Ayrıca çim teknolojisi ile ilgili okul açacağız. Türkiye’nin statlar ve golf alanları için her yıl bu alanda bin 500 mezuna ihtiyacı var” dedi.

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YENİ NESİL TARIM LİSELERİ YOLDA

Bakan, Tokat ve Konya’da yeni nesil tarım lisesi kuracaklarını belirterek, “Büyük araziler aldık. Buralarda dijital tarım, gen analizi ve tohum teknolojisi eğitimleri vereceğiz. Ortalama 100 öğrenci alacağız. Sonra yaygınlaştıracağız” dedi. Hayvan bakımı konusunda da meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç olduğunu anlatan Selçuk “Bununla ilgili olarak Gölbaşı’nda hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında yeni nesil işbirlikleri planlıyoruz. Başka iller içinde planlamalarımız sürüyor” diye konuştu.

Fabrikanın içine mesleki eğitim merkezi

Fotoğraf: Arşiv

* Doğalgazla ilgili 5 okul açtık. Madencilik ve yenilenebilir enerji alanında da okullar açacağız.

* Mesela, Türkiye’nin mikro mekanik alanında tek bir tane mezunu yok, ama yıllık asgari 1.000 mezuna ihtiyacı var. Şimdi Bursa’da bölümünü kurduk.

* Dış ticarete, ithalata baktık, ahşap oyuncak ithal ediyoruz. Niye ediyoruz? Biz yapalım dedik ve dört okulda başlattık.

* Elektrikli oto için de Bursa’dan talep geldi. Eylül’de eğitime başlıyor.

* Savunma sanayiinde tekniker sıkıntısı var. Aselsan’da ve İTÜ Teknopark’ta okul açtık. İlk kez yüzde 1’lik dilimden öğrenci aldık.

* Özel sektör kendi fabrikasının içine mesleki eğitim merkezi kuramıyordu. Yasa değişti. Şimdi yeterli altyapıya sahip her işletme, meslek eğitim merkezi kurabilecek.

OKULLAR ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ

Bakan Selçuk, Türkiye genelinde 323 adet mesleki eğitim merkezi bulunduğunu da belirterek şunları söyledi: “Buralarda 114 bin 801 öğrencimiz var. Askerlik tecilini 6 yıla çıkardık. Yedek astsubaylık getirdik. Üretim artsın diye döner sermaye kesintisini yüzde 15’ten 5’e indirdik. Şu anda başvurularda patlama var ve yüzde 160 arttı. Artık okul sıralarını mesleki eğitim merkezlerinden alıyoruz. Bu okullarda üç boyutlu yazıcı ve CNC tezgahı üretimi bile yapılıp satılıyor. Yeni okullar ekonominin doğrudan ihtiyacını gözetir hale geldi.”



YURTDIŞINA ELEMAN İHRACI

Yaşlı ve hasta bakımı ile ilgili de lise açacaklarını söyleyen Bakan Selçuk şunları söyledi: “Yabancılar yetişmiş dil bilen eleman istiyor. Özellikle Almanya’dan talep var. Geçen hafta Goethe Enstitüsü ile görüştüklerini anlatan Selçuk “Ortak bir proje yapacağız. Onlar temel Almanca eğitimini verecekler. Burada kritik olan şey, hasta ve yaşlı bakımı mezunu olmak değil, aynı zamanda yabancı dili olmak. Temel Almanca, temel İngilizce sahibi olmak. Bu düzeyde yabancı dil öğreterek buradan mezun edeceğiz. Bazı hastanelerle görüşmelerimiz var.”