İşbaşı eğitimi alanların yüzde 60’ı istihdam edildi

Kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen İŞKUR'un ‘İşbaşı Eğitim Programı’ sayesinde, gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de harçlık alıyor. Ağırlıklı olarak genç ve iş hayatına yeni atılan adayların tercih ettiği programın ardından gençlere istihdam kapıları açılıyor. Edinilen bilgilere göre, 3 yıllık süre zarfında eğitim programlarından faydalanan kişilerin yüzde 60'ından fazlası istihdamda kaldı. Program gençlerin istihdam edilebilme imkanı yüzde 70 oranında artırdı.

Öte yandan İŞKUR’un İş Gücü Uyum Programı (İUP) ile aktif iş gücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılacak. İşgücü Uyum Programı ile sosyal hizmetler, bakım onarım ve yeşil dönüşüm kategorilerinde; program katılımcılarının görev almaları ve program süresince iş gücü piyasasında karşılık bulacak pratik becerileri kazanması sağlanacak. Bu program ile birlikte kamuda esnek ve kısmi katılım modeliyle, vatandaşların, özellikle gençlerin, öğrencilerin, kadınların ve uzun süre işsiz kalmış kişilerin üretken bir yaşama geçmelerini kolaylaştırması hedefleniyor. Bununla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşları ile uygulanabilirliği bulunan İUP'nın birçok farklı faaliyet alanı bulunuyor.