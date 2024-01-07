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Ekonomi

İskandinav ülkelerinde ticaret tavsiyeleri

Türkiye farklı bölgelere ticaretini geliştirmek için yeni adımlar atıyor. İskandinav pazarına ticaret yaparken dikkat edilmesi gerekenler ihracatçılarla paylaşıldı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 04:04 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye yeni pazarlarda ve bölgelerde ticari anlamda elini güçlendirmek isterken ihracatçıların da bölgede satış yaptığı firmaları yakından tanıması hedefleniyor. Her kültürün kendine ait değişmez kurallarına ihracatçıların uyum sağlaması için İskandinav ülkeleriyle yapılan görüşmelerde dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı. Buna göre ticaret yapacak kişilere tanışma ve kıyafetten kurumsal kültüre kadar bir çok konuyla ilgili uyarılar yapıldı. Yapılan uyarılar arasında kılık kıyafet başta geliyor. İskandinav ülkelerinde görüşmelerde kot pantolon ve spor kıyafetler giyilmesinin hoş karşılanmadığı belirtilirken erkeklerin takım ve kadınların da kapalı ve klasik giyinmeleri önerildi.

İŞARET PARMAĞIYLA KAFAYA DOKUNMAK HAKARET

Ayrıca çok pahalı takı ve gösterişli kıyafetler giymenin bölgede hoş karşılanmadığı vurgulanıyor. Bunun yanı sıra en önemli şeylerden biri de küfür etmek gibi algılanan Türklerin de çok fazla kullandığı işaret parmağı ile kafaya dokunmak jesti ticari ilişkilerin sonlanmasına neden olabileceği belirtiliyor. Her kültürde olduğu gibi İskandinav ülkelerinde de değişkenlikler bulunuyor. Örneğin toplantı odasında bulunan herkesin elini sıkmanız öneriliyor çocuklar da dahil olmak üzere. Ayrıca yemek yerken ve toplantı esnasında dirseklerin masada durması da saygısızlık olarak anlaşıldığı için bu hareketlere de dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca kimseyle ‘nasılsın, iyi misin?’ gibi hal hatır cümleleri kurulmamalı işe odaklanılmalı ve görüşmelerde sadece iş görüşülmeli.

YEMEKTEKİ HER ŞEYİ TAT

İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi bölge ülkelerinde akşam yemeğine davet edilirseniz görüşmelerin büyük ihtimalle olumlu sonuçlanacağı belirtiliyor. Bazı ülkelerde kültürel adetler farklılık gösterse de işlerin konuşulduğu yemeklerde sofraya gelen her şeyin tadına bakılması gerektiği belirtildi.



#ticaret
#ihracat
#ekonomi
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