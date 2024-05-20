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Ekonomi

İŞKUR’dan işverene ‘eleman’ ziyareti

İŞKUR, 15 Nisan-17 Mayıs arasında 86 bin 41 işyerini ziyaret ederek iş gücü ihtiyacını belirledi. İstanbul’da 36 bin, Antalya’da 10 bin, İzmir ve Ankara’da 9 bin, Bursa’da 8 bin açık iş bulunuyor. En çok satış danışmanı, temizlik görevlisi, garson ve forklift operatörü aranıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:31 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sadece iş arayanlar ve işverenleri eşleştirme hizmeti sunmakla yetinmeyen İŞKUR, aynı zamanda iş gücü piyasasının da nabzını tutuyor. Bu kapsamda İŞKUR tarafından 15 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında 86 bin 41 iş yerini yüz yüze ziyaret ederek iş gücü ihtiyacını topladı.

İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

İŞKUR’un 18 Mayıs verilerine göre 32 bin 121 işveren 2 bin 347 farklı meslekte 171 bin 814 eleman arıyor. Sanayi, hizmet ve turizmin merkezleri eleman arayışında ilk sıralarda geliyor. Buna göre İstanbul’un ilk sırada yer aldığı en çok eleman arayan iller arasında sırasıyla Antalya, İzmir, Ankara ve Bursa yer alıyor. İstanbul’da 36 bin 277, Antalya’da 10 bin 405, İzmir’de 9 bin 234, Ankara’da 9 bin 021 ve Bursa’da 8 bin 605 açık iş bulunuyor. Sektörel dağılım incelendiğinde ise açık işlerin yarısına yakınının imalat sektöründe olduğu görülüyor. İmalat sektörü ile birlikte toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ön planda yer alıyor. Binin üzerinde açık iş ilanı ile göze çarpan meslekler arasında satış danışmanı, temizlik görevlisi, garson, forklift operatörü, ön muhasebeci, makineci gibi meslekler bulunuyor.



#İŞKUR
#Ekonomi
#İş hayatı
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